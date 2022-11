Comprendre et reconnaître le contrôle coercitif pour saisir toute l'ampleur et les impacts de la violence conjugale et aider les victimes à y échapper

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale dévoile sur ses médias sociaux une grande campagne portant sur le contrôle coercitif. Au cœur de la violence conjugale, le contrôle coercitif est parfois plus difficile à repérer tant ses manifestations peuvent être subtiles et camouflées sous l'apparence de gestes d'amour et de bienveillance. Pourtant, c'est en apprenant à le reconnaître que l'on arrivera à lutter plus efficacement contre la violence conjugale.

Le contrôle coercitif n'est pas une nouvelle forme de violence conjugale, il est au centre de celle-ci. Il désigne toutes les stratégies mises en place par l'agresseur pour violenter, exploiter, humilier et manipuler sa victime. C'est une prise de contrôle insidieuse et progressive qui n'a pas nécessairement besoin de coups pour s'exercer. Souvent invisibles pour l'entourage, ces stratégies exercées de façon répétée ont pour but d'établir et de maintenir une domination sur la victime et de la priver de ses droits.

« On le voit, la notion de contrôle coercitif est encore assez peu connue du grand public et des acteurs qui gravitent autour des victimes. Avec notre campagne, nous souhaitons justement vulgariser ce qu'est le contrôle coercitif, comment il se manifeste et pourquoi c'est important de savoir le repérer », affirme madame Annick Brazeau, présidente du Regroupement. « C'est véritablement en mettant les lunettes du contrôle coercitif que l'on a accès à la face cachée de la violence conjugale, comme le harcèlement, la surveillance, les menaces, les insultes. La réalité ne correspond pas toujours à ce que l'on voit ».

Financée par le Secrétariat à la condition féminine, cette campagne vise les victimes elles-mêmes, leurs proches et l'ensemble des intervenant.e.s qui gravitent autour d'elles. Chaque jour durant les 12 jours d'action, des vignettes expliquant ce qu'est le contrôle coercitif, ses impacts et les ressources disponibles pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs proches seront publiées sur la page Facebook et le compte Instagram du Regroupement et de ses maisons membres.

Prochainement, le Regroupement publiera un outil pratique à l'usage des femmes violentées pour leur donner des moyens concrets d'identifier ce qu'elles vivent et de documenter les différentes manifestations de contrôle qu'elles subissent, afin de mobiliser les moyens de défense qui s'offrent à elles.

« L'effet cumulatif du contrôle coercitif est souvent plus dévastateur que la violence physique pour les femmes et les enfants qui en subissent », souligne Annick Brazeau. « Il est essentiel de changer le regard que l'on pose collectivement sur ces violences si l'on veut mieux intervenir auprès des victimes et véritablement mettre fin à la violence conjugale ».

De par sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action, le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Dans une perspective de prévention, il déploie un éventail de stratégies pour aider tous les acteurs de la société québécoise à mieux comprendre, dépister et agir en matière de violence conjugale.

