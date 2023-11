Composer avec ses finances personnelles à l'approche des Fêtes : un défi qui peut être relevé

« Le contexte économique est difficile pour beaucoup de familles et de consommateurs. Les taux d'intérêt élevés et l'inflation qui prévalent toujours exercent une pression sur le portefeuille de nombreux Québécois. Avec les soldes du Vendredi fou et du Cyberlundi et l'approche du temps des Fêtes, nombreux sont ceux qui pourraient tomber dans la spirale du surendettement. Voici donc quelques conseils pour garder le cap. »

- Virginie Comtois, associée et syndic autorisée en insolvabilité,

Raymond Chabot

MONTRÉAL, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Les problèmes financiers frappent de plus en plus de consommateurs et, malheureusement, la période des Fêtes pourrait aggraver la situation financière de plusieurs, voire en rendre certains insolvables. C'est pourquoi Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton spécialisée en insolvabilité et en redressement financier, tient à réitérer l'importance de dresser son budget et de le respecter pour maintenir sa santé financière.

Garder le cap financier pendant la période des Fêtes

L'insolvabilité s'accroît chez les consommateurs. Selon les dernières données disponibles, la hausse moyenne au Québec depuis le début de 2023 est de 18,6 % par rapport à la même période en 2022. Même si en ce qui concerne les consommateurs les niveaux d'insolvabilité de 2019 ne sont pas encore atteints, la tendance à l'augmentation se cristallise. Y a-t-il toutefois une façon de freiner cette tendance à la hausse? « Oui, et nous ne le dirons jamais assez : la clé pour nos finances, c'est préparer un budget et s'efforcer de le respecter. Mais lorsqu'il n'est plus possible de couper, que les dépenses excèdent les revenus et que l'on est talonné par ses créanciers, il est souvent trop tard pour s'en sortir seul », a rappelé la première directrice principale et syndic autorisée en insolvabilité Sophie Desautels.

Afin d'aider les Québécois à dresser leur budget, Raymond Chabot met à leur disposition une calculatrice budgétaire, un outil facile à utiliser et disponible sur son site Web. En plus de permettre de concevoir un budget, la calculatrice peut être jumelée à l'outil permettant de réaliser son bilan de santé financière, également disponible pour les consommateurs.

Réduire son stress financier, la clé pour un temps des Fêtes avec moins de tracas

Une fois le budget établi, il est plus facile de passer les Fêtes l'esprit en paix sachant que l'on ne laissera pas nos émotions prendre le dessus sur la raison.

Outre l'essentielle planification budgétaire, Raymond Chabot tient à partager quelques trucs afin de permettre aux consommateurs de passer un temps des Fêtes agréable tout en respectant leurs moyens et en évitant la surconsommation. Ils peuvent, entre autres, envisager différentes stratégies pour les cadeaux, réduire le gaspillage alimentaire ou encore planifier leurs déplacements. Pour plus d'information, consultez cet article. De plus, si certains envisagent d'acheter des cadeaux avec leur carte de crédit, ils gagneront à mettre de l'argent de côté dès maintenant pour payer le solde le plus rapidement possible.

« En cette période de repos et de réjouissances, les émotions sont intenses et des achats impulsifs peuvent faire basculer assez rapidement nos finances dans le rouge. Dans certains cas, malheureusement, cela peut faire très mal à des finances déjà mal en point. La discipline budgétaire est la voie à suivre, mais si un retour à des finances saines ne pointe pas à l'horizon, il ne faut surtout pas tarder à consulter un syndic pour retrouver la paix d'esprit », a insisté Mme Desautels.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 100 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 145 marchés et comptons plus de 68 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

