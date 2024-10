L'utilisation du réseau Wi-Fi public, la réutilisation de mots de passe et la divulgation de renseignements personnels sont les trois principaux comportements risqués que les Canadiens adoptent en ligne.

TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Selon un nouveau sondage mené par RBC, bien qu'ils soient conscients des meilleures pratiques à adopter, de nombreux Canadiens s'exposent au risque en ligne. En effet, les résultats démontrent que deux Canadiens sur cinq (38 %) courent un risque modéré ou élevé de devenir victimes d'une cyberattaque.

Indice de cybersécurité RBC (Groupe CNW/RBC Groupe Financier)

Le nouvel Indice de cybersécurité RBC évalue la fréquence à laquelle les Canadiens adoptent certains comportements en ligne. Si la majorité des personnes interrogées prennent des mesures de cyberhygiène adéquates, moins de la moitié d'entre elles adoptent systématiquement toutes les pratiques recommandées en matière de cybersécurité. Ces dernières comprennent la tenue à jour de leurs logiciels et de leur système d'exploitation (71 %), l'utilisation de l'authentification à deux facteurs pour leurs comptes bancaires en ligne (67 %), l'activation des paramètres de confidentialité et de sécurité sur tous leurs appareils (65 %) et la restriction du nombre de personnes qui les suivent sur les médias sociaux (63 %). Moins d'un tiers des répondants (30 %) emploient toujours ou souvent un réseau privé virtuel (VPN) pour utiliser le Wi-Fi public ou un générateur de mot de passe pour créer des mots de passe sûrs et aléatoires (28 %). Dans l'ensemble, il a beaucoup de place à l'amélioration.

« Les réponses au sondage de l'Indice de cybersécurité démontrent que si de nombreux Canadiens connaissent les mesures qu'ils peuvent prendre pour se protéger en ligne, ils pourraient réduire davantage leur exposition au risque en changeant certaines de leurs habitudes », affirme Adam Evans, chef de la sécurité de l'information à RBC. « À RBC, nous nous engageons à fournir aux Canadiens les conseils pratiques et les renseignements dont ils ont besoin pour prendre en main leur cybersécurité et atténuer le risque dans un monde numérique en évolution constante. »

Comportements risqués des Canadiens en ligne

Bon nombre de Canadiens exercent des activités en ligne qui les rendent plus vulnérables à une cyberattaque potentielle. Au cours de l'année écoulée, plus des trois quarts d'entre eux (77 %) ont adopté au moins un comportement risqué en ligne, soit volontairement ou accidentellement, le plus courant étant l'utilisation du Wi-Fi public (49 %). D'autres pratiques risquées sont le consentement à divulguer leurs renseignements personnels lorsqu'on le leur demande (27 %), le fait de cliquer sur des publicités surgissantes (19 %), la fréquentation de sites Web non sécurisés (18 %) et le fait de ne pas activer les paramètres de confidentialité sur les plateformes de média social (13 %).

En outre, plus d'un tiers des répondants (35 %) reconnaissent avoir utilisé le même mot de passe sur plusieurs plateformes. Presque autant craignent davantage de manquer un événement exclusif que de divulguer leurs renseignements personnels en ligne (32 %) ou admettent avoir répondu à un texto ou à un message sur les réseaux sociaux non sollicité (31 %).

Principales préoccupations en matière de sécurité

Malgré ces résultats, la grande majorité des Canadiens affirment craindre de devenir victimes d'une fraude en ligne (80 %), d'une usurpation d'identité (84 %), d'une violation de données commise contre une entreprise (79 %), d'un acte de piratage (84 %) ou d'un accès non autorisé à leurs comptes en ligne (87 %). Ces pourcentages sont comparables à ceux enregistrés l'année dernière. Toutefois, par rapport à 2023, ils sont nettement moins nombreux à se sentir en sécurité lorsqu'ils utilisent les médias sociaux (69 %, soit une baisse de 7 points).

Heureusement, une proportion croissante des Canadiens (85 %, soit 3 points de plus que l'année dernière) affirment être prêts à apprendre de nouvelles manières de protéger leurs renseignements en ligne. Cette évolution met en relief l'importance de fournir des renseignements et du soutien continus afin de les aider à naviguer dans l'environnement numérique de façon sûre et efficace.

RBC propose des articles et des guides à l'intention des Canadiens sur son site Web Soyez cyberfuté. Voici quelques-uns des conseils qui y sont fournis :

Restreignez l'information que vous partagez sur les plateformes des médias sociaux. N'acceptez pas les demandes d'amitié de personnes que vous ne connaissez pas. Essayez de limiter la nature de l'information que vous fournissez en ligne, même si les paramètres de confidentialité de vos comptes sont activés, afin d'éviter les escroqueries comme l'hameçonnage. Protégez vos renseignements financiers. N'ouvrez jamais une session de services bancaires en ligne à l'aide d'un lien transmis par courriel , message texte ou média social. Tapez plutôt l'adresse directement dans votre navigateur. Pour plus de sécurité, videz régulièrement la mémoire cache de votre navigateur. Faites preuve de vigilance lorsque vous magasinez en ligne. Soyez à l'affût de l'icône en forme de petit cadenas affichée du côté gauche de la barre de l'URL et assurez-vous que l'adresse du site Web commence par « https ». Lisez les critiques et évaluations avant d'acheter pour vous assurer de faire affaire avec une entreprise légitime et fiable. Créez un mot de passe long et fiable. Utilisez toujours l'intégralité du nombre de caractères permis et essayez d'avoir un mot de passe d'au moins 16 caractères. Un mot de passe plus long est plus sûr. Les « phrases de passe » composées de mots choisis aléatoirement sont faciles à mémoriser et difficiles à deviner.

Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/cyber .

À propos du sondage de RBC

Ces conclusions sont tirées d'un sondage mené par Ipsos au nom de RBC. Le sondage a été mené en français et en anglais. Il a été réalisé en ligne auprès d'un échantillon de 1 894 Canadiens de 18 ans et plus, du 3 au 7 mai 2024, par l'intermédiaire de la plateforme Ipsos Je-Dis.

