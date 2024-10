Complications du virus respiratoire syncytial chez les nourrissons: un nouveau médicament préventif disponible par injection, gratuitement, dès le 4 novembre

QUÉBEC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les parents de bébés de moins de six mois et d'enfants plus vulnérables peuvent prendre rendez-vous afin de faire protéger gratuitement leurs tout petits contre les complications liées au virus respiratoire syncytial (VRS), grâce à l'arrivée d'un nouveau médicament gratuit, le Nirsévimab.

Le Québec devient la première province à offrir ce médicament qui sera administré en une seule injection intramusculaire, à compter du 4 novembre. Le Nirsévimab permet de réduire le risque qu'une infection par le VRS s'aggrave au point d'entraîner une hospitalisation.

Critères d'accès

Les nourrissons qui auront accès au Nirsévimab sont :

ceux âgés de moins de 6 mois au 1 er octobre 2024, ou ceux nés depuis cette date; ceux ayant des conditions de santé les exposant à des risques accrus de complications. Les parents sont invités à consulter le professionnel ou la professionnelle de la santé qui assure le suivi de leur enfant afin de déterminer s'il est admissible à recevoir le Nirsévimab.



L'administration du Nirsévimab se fera gratuitement à compter du 4 novembre 2024, directement à la naissance du bébé, en centre hospitalier ou en centre accoucheur.

Pour les bébés n'ayant pu recevoir le médicament suivant leur naissance, il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur Clic Santé dès aujourd'hui, ou en appelant le 1-877-644-4545.

Différentes options sont offertes aux parents qui souhaitent avoir accès au service pour leur nourrisson lorsque le produit sera disponible :

Injection suivant la naissance ; Offre dans les Points de service locaux.



Qu'est-ce que le virus respiratoire syncytial (VRS)?

L'infection par le VRS est saisonnière. Le VRS apparaît généralement à l'automne et circule habituellement jusqu'au printemps.

Dans ses formes plus graves, l'infection peut causer une bronchiolite ou une pneumonie et mener à une consultation médicale ou à une hospitalisation.





Développés par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, les critères d'utilisation détaillés du Nirsévimab peuvent être consultés via la Liste de médicaments des établissements à l'adresse Internet suivante : https ://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement.

SOURCE Santé Québec

Renseignements : Relation médias Santé Québec, Ligne média de Santé Québec : 418-781-6209, [email protected]