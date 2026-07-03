Compagnon grand écran portatif par excellence pour les joueurs sur Nintendo Switch, le moniteur portatif HAILESI S135 offre une luminosité maximale de 500 nits et une résolution 2,2K d'une grande netteté, ce qui en fait un choix haut de gamme qui mérite toute votre attention

SHENZHEN, Chine, le 3 juill. 2026 /CNW/ -- Pour les joueurs qui passent souvent du temps dans les cafés, les camps extérieurs et les trains à grande vitesse, la Nintendo Switch est un compagnon de voyage portatif idéal. Toutefois, elle s'accompagne d'un inconvénient bien connu : son écran compact intégré offre une expérience de visionnement plutôt moyenne pour le jeu en solo. Lorsqu'on profite de titres multijoueurs comme Mario Kart ou Super Smash Bros. avec des amis, l'écran de petite taille limite considérablement le champ de vision et force les joueurs à se regrouper de près. De plus, la lumière solaire intense en extérieur provoque un fort éblouissement de l'écran, qui efface les détails du jeu et compromet grandement l'expérience globale de jeu.

La plupart des moniteurs portables ne répondent pas aux besoins des jeux mobiles. Les options économiques manquent de luminosité extérieure, tandis que les modèles haut de gamme sont encombrants et trop chers. Conçu pour les utilisateurs de Switch en déplacement, le modèle HAILESI S135 de 13,5 pouces résout ces défauts courants en trouvant un équilibre parfait entre portabilité, performance et commodité.

Ultraléger et portatif, cet écran de 13,5 po est plus léger qu'un iPad et se range facilement dans un sac à dos ordinaire. Il se branche directement et fonctionne avec la Switch sans avoir besoin de station d'accueil officielle. Jumelé à un chargeur portatif, il prend en charge 3 à 4 heures de jeu en plein air, apportant une grande commodité.

Son support intégré permet un ajustement progressif de l'angle entre 0 et 90 degrés. Il s'installe facilement sur les tablettes de train, les tables de café et les chaises de camping pour une expérience de visionnement confortable.

Doté d'un écran plein format 2.2K avec une résolution de 2256×1504 et 201 PPP, il surpasse considérablement les écrans portables 1080P classiques grâce à sa luminosité près de deux fois supérieure à celle de la plupart des écrans portables concurrents, offrant des images nettes même sous une lumière intense du soleil extérieur. En jouant à La Légende de Zelda, les détails semblaient toujours flous sur l'écran original de la Switch. Mais une fois connectée au HAILESI S135, les graphismes deviennent instantanément nets. Même les froissements sur les tenues des personnages se démarquent clairement, rendant tout le royaume d'Hyrule beaucoup plus vivant.

Avec un ratio d'écran pratique de 3:2, il sert également de moniteur secondaire efficace pour le travail. Bien que ce ne soit pas l'option la moins chère disponible, sa luminosité élevée, son panneau ultra-net et sa conception à un seul câble sans station d'accueil en font l'un des meilleurs moniteurs portables adaptés aux utilisateurs de Nintendo Switch.

En tant que marque technologique de Shenzhen axée sur la qualité, HAILESI continue d'optimiser ses produits pour offrir des expériences utilisateur fiables partout dans le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.hailesi.net

SOURCE HAILESI

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