Connectez facilement votre console à un écran plus grand : le HAILESI S123E s'impose sur les marchés mondiaux des écrans portables aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Corée du Sud, se classant parmi les 5 meilleures ventes sur Amazon

SHENZHEN, Chine, 16 juin 2026 /CNW/ - Réputé pour ses normes de qualité élevées, le marché japonais de l'électronique grand public a récemment vu un écran portable fabriqué à Shenzhen susciter un intérêt croissant. L'écran portable HAILESI S123E figure parmi les cinq écrans portables les plus vendus sur Amazon Japon et occupe la première place dans la catégorie des 12,3 pouces. Ce succès témoigne non seulement d'une forte croissance des ventes, mais aussi d'une reconnaissance positive de sa qualité et de ses performances auprès des utilisateurs japonais (source des données : classement des catégories Amazon Monitor, juin 2026). Bonne nouvelle : cet écran est désormais disponible sur Amazon en Amérique du Nord, ainsi que sur Coupang et Naver en Corée du Sud.

Conçu selon le principe « sans station d'accueil », le S123E offre une expérience de connexion plus pratique et plus flexible. Avec un seul câble de type C, les utilisateurs peuvent directement connecter leur console de jeux à un écran plus grand, sans avoir recours à une station d'accueil classique. Un utilisateur japonais a déclaré : « C'est l'un des écrans externes les plus faciles à utiliser que j'ai jamais eus. Il est léger et facile à transporter, je peux donc l'utiliser n'importe quand et n'importe où. »

En termes de performances d'affichage, il est équipé d'un écran de 12,3 pouces offrant une résolution de 1920 × 1280 et un format d'image de 3:2. Comparé aux écrans 16:9 classiques, il offre une surface d'affichage plus grande, ce qui contribue à améliorer la productivité au travail et dans le cadre des études. Avec une gamme de couleurs sRGB à 100 %, une luminosité de 300 nits et la prise en charge du HDR, il offre un rendu visuel naturel et immersif dans divers contextes d'utilisation.

La fonctionnalité tactile est un autre atout majeur. Le S123E est équipé d'un écran tactile entièrement stratifié et prend en charge les stylets AES 1.0/2.0, ce qui permet une saisie précise et une interaction fluide, idéale pour la prise de notes, le dessin et d'autres tâches créatives. Avec le support OTG, les utilisateurs peuvent également connecter un clavier et une souris directement, ce qui facilite la configuration d'un poste de travail mobile.

Les deux haut-parleurs intégrés répondent aux besoins quotidiens en matière d'audio et de vidéo, ce qui rend cet appareil adapté à de nombreux contextes, notamment les jeux, le travail, les études et l'utilisation en voiture.

À propos de HAILESI

HAILESI est une marque technologique spécialisée dans les dispositifs d'affichage, dotée de capacités de R&D en interne et d'une présence mondiale. En mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation, l'entreprise s'engage à offrir des expériences visuelles de grande qualité et des services fiables à ses clients du monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.hailesi.net

SOURCE HAILESI

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