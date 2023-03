Communiqué En bref du 10 mars : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et la fin de semaine

MONTRÉAL, le 10 mars 2023 /CNW/ - 17 h - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la fin de semaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R-138

Entre Montréal (arr. LaSalle) et Kahnawake

Direction ouest / vers la Rive-Sud

Sur le pont Honoré-Mercier

Fermeture de 1 voie sur 2, de samedi, de 2 h à 23 h

Note : l'entrée de la rue Airlie pour la R-138 ouest demeure ouverte. Risque de congestion aux approches du pont. Travaux sur la partie provinciale du pont, sous la responsabilité du MTMD. En cas de contraintes opérationnelles ou météorologiques, les travaux pourraient être reportés au dimanche, selon le même horaire.

ÎLE DE MONTRÉAL

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

Détours : dans l'échangeur Turcot, en provenance de

A-20 est et A-15 sud (Décarie) : via A-15 sud, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, Montréal centre-ville) et l'embranchement pour A-10 ouest (Bonaventure).

A-15 nord : via la bretelle pour A-20 ouest, demi-tour à la sortie 65 (boulevard Angrignon) et A-20 est / détour principal.

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 23 h

Dans l'échangeur Turcot, les trois bretelles menant de l'A-15 nord, de l'A-20 est et de l'A-15 sud ( Décarie ) à la R-136 est ( centre-ville )

) à la R-136 est ( ) L'entrée du boulevard Pullman. Détour : sur le boulevard Pullman en direction est, continuer jusqu'à la rue Saint-Jacques et rue de la Cathédrale et en direction ouest, continuer jusqu'à la rue Notre-Dame ouest en direction ouest et accès A-20 est / détour principal

et rue de la Cathédrale et en direction ouest, continuer jusqu'à la rue ouest en direction ouest et accès A-20 est / détour principal Les entrées des rues Notre-Dame , de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa. Détour : via rue de la Cathédrale, rue Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine est

Note : la voie multioccupants demeure ouverte et sera balisée jusqu'à la rue Rose- de-Lima

Direction ouest

Dans les tunnels Viger et Ville-Marie

Entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Fermeture complète, de vendredi 23 h à lundi 5 h

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine ouest. Pour les camions, via les rues Saint-Jacques et Mansfield

Détour (samedi de 18 h à 23 h 59 pour le match des Canadiens au Centre Bell) : avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa, A-10 est, boulevard Gaétan-Laberge, A-15 nord et bretelle pour A-20 ouest. Accès à l'avenue Atwater via A-15 nord, R-136 est et sortie 2 (avenue Atwater). Itinéraire facultatif : boulevard René-Lévesque (présence policière sur le terrain pour assurer la fluidité de la circulation)

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 22 h 30, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine est (pour cette dernière, demi- tour à la rue Saint-Hubert)

Note : travaux de démolition de la partie centrale du tablier du pont d'étagement du boulevard Saint--Laurent. Rappelons que ce pont d'étagement, fermé à la circulation jusqu'en 2024, fait l'objet de plusieurs réparations dans le cadre du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger.

FIN DES ENTRAVES DE LONGUE DURÉE

PONTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL

R-125 | BOULEVARD PIE-IX

Entre Montréal (arr. Montréal-Nord) et Laval

Dans les deux directions

Sur le pont Pie-IX, enjambant la rivière des Prairies

Fermeture complète du pont, de dimanche 23 h à lundi 4 h (sud) et 5 h 30 (nord)

Détours :

Direction nord : via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord (autos), A-15 nord (camions) et voie de desserte A-440 est

: via rue de Charleroi, avenue Garon, boulevard Henri-Bourassa, A-19 nord (autos), A-15 nord (camions) et voie de desserte A-440 est Direction sud : via boulevard de la Concorde ouest, A-19 sud, rue Fleury et boulevards Saint-Michel et Henri-Bourassa

Fermetures par défaut :

À 22 h, les entrées (est et ouest) du boulevard Henri-Bourassa pour R 125 nord. Détour en direction est, via les boulevards Léger et Lacordaire

À 22 h, les entrées (est et ouest) du boulevard de la Concorde est pour R-125 nord

À 22 h 30, l'entrée du boulevard de la Concorde ouest pour R-125 sud.

R-134

Entre Montréal (arr. Ville-Marie) et Longueuil

Sur le pont Jacques-Cartier

Direction ouest / vers la Rive-Sud

Fermeture de 1 voie sur 2 :

De vendredi 22 h à samedi 4 h

De dimanche 21 h 30 à lundi 5 h

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

ÎLE DE MONTRÉAL

A-15 | DÉCARIE

Montréal

Direction nord

Sur la voie de desserte

Entre la rue Bougainville et le chemin Duncan (au sud de l'échangeur Décarie)

Fermeture de la desserte, de dimanche 22 h à lundi 5 h

Détour : via la rue Bougainville et le chemin Duncan.

A-40 | FÉLIX-LECLERC / MÉTROPOLITAINE

Montréal (arr. Saint-Laurent) et Ville de Mont-Royal

Direction est

Entre la sortie 65 (A-520 ouest, chemin de la Côte-de-Liesse) et l'échangeur Décarie

Fermeture complète, de vendredi 23 h 30 à samedi 7 h

Détour : via la voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse) jusqu'à l'entrée de l'avenue Sainte-Croix. Pour les usagers en direction A-15 sud (Décarie), via le boulevard Décarie

Fermetures par défaut : à compter de 22 h 30

L'entrée du boulevard de la Côte-Vertu

La bretelle en provenance de A-520 est / chemin de la Côte-de-Liesse

Note : les bretelles en provenance du boulevard Marcel-Laurin (R-117 sud) et A-15 nord (Décarie) demeurent ouvertes.

Direction ouest

À la hauteur de l'échangeur Décarie

Fermeture de 1 voie sur 2, de vendredi 23 h à samedi 7 h

LAVAL

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction est

Entre la sortie 30 (R-125, boulevard Pie-IX, montée Saint-François) et l'entrée suivante

Fermeture de 1 voie sur 2, de dimanche 21 h à lundi 5 h.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-30 | DE L'ACIER

Beauharnois

Direction est

Sur le pont Madeleine-Parent, enjambant le canal de Beauharnois

Fermeture de 2 voies sur 3, de vendredi 20 h à samedi 6 h

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-10 | DES CANTONS-DE-L'EST

Brossard

Dans les deux directions

Entre la sortie 11 (A-30) et l'A-30

Fermeture de 1 voie sur 2 :

De vendredi 22 h 30 à samedi 5 h

De samedi 22 h 30 à dimanche 5 h

De dimanche 22 h 30 à lundi 5 h.

