Communauto annonce l'expansion du service FLEX à Lachine et une croissance continue en 2024

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Communauto, le leader de l'autopartage au Canada, et la Ville de Montréal annoncent une expansion significative du service pour l'année 2024 afin de répondre à la demande croissante constatée partout à Montréal. Parmi les nouveautés, soulignons l'ajout de plus de 1 100 voitures à travers le territoire montréalais, le développement des stations zones, qui ont connu un vif succès l'an dernier, ainsi que l'arrivée de Communauto dans l'arrondissement de Lachine, grâce à l'ajout d'une toute nouvelle zone FLEX.

Expansion de la flotte et adoption croissante

En 2023, Communauto avait déjà agrandi son parc de véhicules à Montréal en ajoutant 900 véhicules. Cela portait à 3 700 le nombre de véhicules à Montréal. Ces ajouts ont permis à 14 % des ménages montréalais d'utiliser les services de Communauto, une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente. Ces ménages ont effectué 2,9 millions de réservations, parcourant ainsi 95 millions de kilomètres.

En 2024, afin de répondre à la demande croissante, Communauto ajoutera graduellement, au cours de l'année, 1 100 nouvelles voitures, dont 900 en station et 200 en mode FLEX.

Expansion du service FLEX : nouvelles zones desservies

Le service FLEX de Communauto sera désormais disponible à Lachine, à la suite de l'approbation du conseil d'arrondissement. De plus, d'autres secteurs de Montréal, tels que Rivière-des-Prairies et le secteur de Bois-Franc, à Saint-Laurent, bénéficieront de l'expansion du service FLEX, en plus du service en station.

Parmi les plus de 50 nouvelles stations « fixes » qui seront ajoutées en 2024, certaines seront déployées dans des secteurs jusqu'alors moins bien desservis, tels que Dorval, Cartierville, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies et Bois-Franc.

Poursuite du projet des stations-zones en collaboration avec la Ville de Montréal

En partenariat avec la Ville de Montréal, Communauto reconduit son projet de stations-zones en 2024, avec 500 voitures associées à une centaine de stations-zones, réparties dans 10 arrondissements. Cette initiative s'est avérée un franc succès en 2023, offrant aux usagers une flexibilité accrue dans leurs déplacements, tout en s'intégrant harmonieusement aux règles de stationnement en place. Ce concept novateur répond aux besoins réels des utilisateurs en offrant des véhicules en fonction de la demande, dans une zone identifiée, mais sans être limité par des contraintes de stationnement. Il rend ainsi possible la mise à disposition de 500 voitures, ce qui aurait été impossible autrement.

Diversité de la flotte et amélioration continue

Les nouvelles voitures, qui seront progressivement introduites tout au long de l'année 2024, comprendront 85 voitures électriques et 70 minifourgonnettes, offrant ainsi plus de choix et de confort aux usagers. De plus, vers la fin de l'année, 400 véhicules seront retirés et remplacés par des modèles plus récents et plus performants, afin de garantir la qualité et la fiabilité du service.

Communauto continue ainsi de jouer un rôle essentiel dans la promotion de la mobilité durable et de l'autopartage à Montréal, offrant des solutions pratiques et écologiques pour les déplacements urbains.

Citations

« Communauto est un partenaire de premier plan pour diminuer le nombre de voitures sur nos routes, considérant que chaque voiture en libre-service remplace entre 7 et 11 véhicules. Nous sommes très fiers d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais des options de transport supplémentaires, rapides et efficaces. Nous répondons également aujourd'hui à notre engagement d'offrir plus de stations de véhicules en libre-partage à Montréal. L'arrivée de Communauto Flex à Lachine confirme ainsi notre détermination à continuer d'offrir toujours plus d'options de mobilité aux quatre coins de l'île. » - Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« L'engouement des Montréalaises et des Montréalais pour Communauto se fait plus que jamais sentir! Pour répondre à la demande croissante, c'est avec fierté que nous soutenons, cette année encore, l'expansion remarquable du service offert par Communauto. Je me réjouis particulièrement de l'ajout des 1 100 nouvelles voitures, qui sillonneront bientôt les rues de la ville, et du retour des stations zones, qui offriront encore plus de véhicules en partage pour répondre aux besoins des usagers. La Ville de Montréal est un acteur de premier plan dans le développement de l'autopartage, et nous sommes heureux que cette expansion contribue à diversifier les options de mobilité offertes aux citoyennes et aux citoyens, à réduire l'usage de l'auto solo, à décongestionner nos routes et à décarboner nos transports, tout en améliorant la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. » - Sophie Mauzerolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal

« Alors que la demande pour l'autopartage et une mobilité plus durable connaît une croissance exponentielle, Communauto s'engage fermement à répondre à cet appel, jouant ainsi un rôle crucial dans la démotorisation des ménages. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de la Ville de Montréal. Sans ce soutien, il nous serait impossible de jouer notre rôle efficacement. En unissant nos efforts, nous visons à offrir des solutions de transport plus écologiques et pratiques, contribuant ainsi à façonner un avenir plus durable pour notre ville et ses habitants. » - Benoît Robert, président et fondateur de Communauto.

Pour plus d'information : Communauto : un service d'autopartage en pleine croissance

Communauto en bref

Fondé à Québec en 1994, Communauto est le plus important service d'autopartage au Canada et le plus ancien en Amérique. Présent sur deux continents dans 19 villes, dont Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Halifax et Paris, il opère un service en boucle et en trace directe sans réservation au préalable. Avec presque 6000 voitures au compteur, Communauto dispose du plus grand parc de véhicules électriques partagés au Canada et parmi le plus important en Amérique. En tant qu'entreprise à vocation sociale, environnementale et urbanistique, sa mission est de réduire l'impact de la voiture sur les villes tout en améliorant l'accès à la mobilité, en proposant une alternative à la voiture privée.

