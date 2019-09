Commotions cérébrales chez les jeunes - Le passe-sports, un outil essentiel

QUÉBEC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Mieux protéger les jeunes qui pratiquent un sport contre les commotions cérébrales, c'est l'objectif politique que s'est donné le député de Marquette et ex-joueur de hockey professionnel, M. Enrico Ciccone. Il invite la ministre déléguée à l'Éducation, Mme Isabelle Charest, à reconsidérer son projet de loi déposé l'hiver dernier.

M. Ciccone suggère l'instauration du « Passe-Sports ». Cet outil colligerait toute l'information sur les commotions cérébrales subies et répétées par nos jeunes, tout au long de leur parcours sportif.

Aujourd'hui, quelques mois après que la ministre déléguée à l'Éducation ait fermé la porte au projet « Passe-Sports » du député de Marquette, une équipe de chercheurs canadiens a publié une récente étude. Celle-ci démontre que les mises en échec répétées chez les jeunes joueurs de hockey augmentent les risques de commotions cérébrales. Pour M. Ciccone, il est clair et primordial que la ministre Isabelle Charest doit rapidement revenir sur sa décision et mettre à l'étude le projet de loi 196. D'ailleurs, le député libéral est ouvert à discuter avec la ministre et les parlementaires afin de bonifier son projet de loi.

En plus de rassembler toute l'information à un seul et même endroit, le Passe-Sports vise à éviter que les jeunes pratiquent un sport qui pourrait aggraver leur situation, à éviter les commotions cérébrales multiples et surtout à rassurer les parents.

« La dernière étude au sujet des risques liés aux commotions cérébrales, à la suite de mises en échec, démontre une fois de plus l'importance de protéger nos jeunes sportifs. Les commotions cérébrales répétées peuvent avoir un impact tant sur la santé physique que psychologique de nos enfants. Après avoir rapidement fermé la porte à l'étude du projet de loi 196 que j'ai déposé en février dernier, je demande à la ministre Charest de lui jeter un deuxième regard et de le mettre à l'étude le plus rapidement possible. Il faut agir. »

Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole libéral en matière de sports, loisirs et saines habitudes de vie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Marie-Pier Richard, Responsable des relations avec les médias, Aile parlementaire libérale, 418 446-6783