Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse - La FFARIQ salue le plan de travail annoncé aujourd'hui

QUÉBEC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) a pris connaissance avec grand intérêt du plan de travail dévoilé aujourd'hui par la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ). Elle se réjouit de la volonté de la CSDEPJ de consulter et d'entendre le point de vue d'un maximum d'intervenants, de jeunes, de familles, de familles d'accueil, d'experts et de citoyens, à travers le Québec, pour garantir les droits et la protection des enfants.

« Le plan de travail présenté par la présidente de la CSDEPJ, Régine Laurent, ainsi que les deux vice-présidents, André Lebon et Michel Rivard est signe que collectivement, nous nous mobilisons pour que les droits et la protection des enfants soient au cœur de nos actions. La FFARIQ profite de l'occasion pour rappeler qu'elle offre sa pleine et entière collaboration à la Commission afin de témoigner de son expérience et de participer à la mise en place de solutions durables pour la protection des enfants. De plus, la FFARIQ s'engage à consulter et à mobiliser ses ressources pour alimenter les travaux de la Commission.», a indiqué Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ.

La FFARIQ espère que la Commission cernera les problèmes, qu'elle identifiera des solutions pour que ces dernières puissent être appliquées. « De nombreux témoignages, histoires et expériences seront entendus au cours des prochains mois. Chacune d'entre elles est unique et elle bonifiera le rapport que doit déposer par la Commission. Ultimement, c'est ce qui fera une réelle différence dans la vie de nos enfants », ajoute-t-elle.

À propos de la FFARIQ

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements.

Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public.

La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

