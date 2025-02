Commission spéciale portant sur les impacts des écrans chez les jeunes : principaux résultats de la consultation en ligne

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - La consultation en ligne de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes a pris fin le 31 janvier dernier. Entre le 31 octobre 2024 et cette date, 7 075 participantes et participants ont rempli le questionnaire de consultation. De ces quelque 7 000 personnes :

52 % se sont identifiées comme parents;

28 % ont dit travailler dans le milieu de l'éducation;

27 % sont âgées de 14 à 24 ans.

Ces répondantes et répondants se sont prononcés sur plusieurs sujets, notamment leur utilisation et leur perception des écrans, la place des outils numériques éducatifs à l'école et les mécanismes mis en œuvre par les géants du Web pour prévenir la cyberintimidation.

Tout âge confondu :

86 % considèrent que l'interdiction des téléphones cellulaires dans les classes constitue une mesure efficace pour limiter les distractions;

90 % sont favorables à l'imposition d'un âge minimal pour s'inscrire à un réseau social et l'utiliser;

74 % soutiennent l'interdiction des microtransactions dans les jeux vidéo.

Bilan des travaux accomplis à ce jour

Créée le 6 juin 2024, la Commission a réalisé une première phase de consultations particulières et d'auditions publiques en septembre 2024 et une seconde en janvier et février 2025. Au cours de ces auditions, près de 70 spécialistes et organismes ont été entendus.

Durant les semaines du 4 et du 18 novembre 2024, la Commission est allée à la rencontre de près de 500 élèves du primaire et du secondaire dans 18 écoles de 6 régions du Québec.

Après avoir reçu près de 70 mémoires, la Commission amorce ces jours-ci la rédaction de son rapport. Elle le déposera au plus tard le 30 mai 2025.

Toujours possible de participer aux travaux

Il est encore possible de faire entendre sa voix sur la question des impacts des écrans chez les jeunes :

en transmettant un commentaire aux membres de la Commission à partir du formulaire Commenter un sujet à l'étude;

en envoyant un mémoire à l'adresse [email protected] avant le 14 mars 2025.

Réactions et remerciements du comité directeur

« Je me réjouis de la participation considérable des Québécoises et des Québécois à cette consultation en ligne. Cette réponse forte témoigne de la pertinence de notre mandat et de la nécessité d'un rapport étoffé sur les questions à l'étude », a déclaré la présidente de la Commission, Mme Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata.

« Cette consultation parlementaire est l'une de celles ayant suscité le plus de participation de la part de la population. Je suis très reconnaissant à l'égard des nombreuses personnes qui ont pris le temps de s'exprimer », a mentionné le vice-président de la Commission, M. Enrico Ciccone, député de Marquette.

« Merci aux jeunes de 14 à 24 ans qui, peut-être pour la première fois, ont fait connaître leur point de vue à des personnes élues. Leur participation appréciable à une consultation parlementaire me rend très fier », a affirmé M. Alexandre Leduc, membre du comité directeur de la Commission et député d'Hochelaga-Maisonneuve.

« Nous bénéficierons d'une matière extrêmement riche pour la rédaction de notre rapport, et ce, grâce aussi aux spécialistes et organisations qui ont pris part à nos travaux et aux élèves avec qui nous avons eu le bonheur d'échanger. Merci d'avoir contribué à notre réflexion », a ajouté M. Pascal Bérubé, membre du comité directeur et député de Matane-Matapédia.

