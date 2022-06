Commission scolaire Crie - Les professionnelles et professionnels entérinent l'offre patronale à 96 %

MONTRÉAL, le 17 juin 2022 /CNW/ - Les professionnelles et professionnels de la Commission scolaire Crie (CSC) membres du Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) ont accepté, hier, à 96 % la dernière offre patronale, mettant fin ainsi à une négociation qui aura duré plus de deux ans et demi.

Le président du SPPMSNO-CSQ, Jean-Claude Major, se réjouit de ce règlement qui survient à quelques jours de la fin de l'année scolaire.

« Les professionnelles et professionnels de la Commission scolaire Crie étaient les seuls à ne pas avoir encore conclu une entente dans le cadre de la négociation du secteur public en éducation. Malgré cela, ils sont demeurés solidaires jusqu'au bout, et c'est ce qui nous a permis d'obtenir une entente satisfaisante, qui a été entérinée par la très grande majorité des membres. Je tiens également à souligner le soutien important reçu de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) et de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) au cours de cette négociation », commente Jean-Claude Major.

Ce dernier précise que le SPPMSNO-CSQ a obtenu plusieurs gains significatifs visant notamment l'attraction et la rétention du personnel (incitatifs financiers), la valorisation et la reconnaissance du personnel professionnel ainsi que l'atteinte de la parité de traitement entre le personnel autochtone et non-autochtone.

Une solidarité et une victoire inspirantes

De son côté, le président de la FPPE-CSQ, Jacques Landry, croit que l'aboutissement satisfaisant de cette longue négociation confirme une fois de plus que c'est lorsqu'ils se serrent les coudes que les travailleuses et les travailleurs font des avancées qui profitent à toutes et à tous. « Cette victoire, remportée par les professionnelles et professionnels de la CSC, est une inspiration pour l'ensemble des membres de notre fédération », conclut Jacques Landry.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 11 000 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires du Québec, francophones et anglophones, ainsi que des commissions scolaires crie et Kativik. Elle compte parmi ses membres différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif, pédagogique et dans les services directs aux élèves (entre autres psychologues, psychoéducatrices et psychoéducateurs, orthophonistes, orthopédagogues, conseillères et conseillers pédagogiques, d'orientation, etc.).

SOURCE Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Renseignements: Claude Girard, Conseiller en communication, Cellulaire : 514 237-4432, Courriel : [email protected]