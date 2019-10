Commission parlementaire sur le PL 40 sur la gouvernance scolaire

Les directions d'établissement de Montréal ne seront pas entendues

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'AMDES a appris cet après-midi ne pas faire partie de la liste des groupes qui seront entendus par la commission parlementaire qui étudie le projet de loi sur la gouvernance scolaire.

Comme l'a déclaré sa présidente, Hélène Bourdages : « Nous sommes surpris et déçus de constater que les parlementaires ne souhaitent pas entendre ce que les directions d'établissement scolaire de Montréal ont à dire sur le projet de loi. Nos membres œuvrent pour les trois commissions scolaires francophones de l'île dont les deux plus importantes du Québec, des organisations qui gèrent plus de 2,1 milliards $ annuellement, comptent plus de 35 000 employés répartis dans quelque 350 établissements. Sans compter que Montréal fait face à des défis beaucoup plus aigus qu'ailleurs. On n'a qu'à penser à la pénurie de personnel, au manque de locaux, à l'afflux constant de personnes issues de l'immigration, à la défavorisation, aux mandats suprarégionaux, etc. Nous avons des réserves sur le projet de loi notamment sur la composition des nouveaux conseils d'administration, nous aurions apprécié avoir l'occasion de les exposer en personne lors de la commission parlementaire. »

De plus, sans nécessairement partager son point de vue sur le contenu de PL 40, l'AMDES s'explique mal que la CSDM ne fasse pas non plus partie des organisations invitées à le commenter. « C'est comme si on passe à côté de la réalité montréalaise en éducation, ce que nous déplorons, » a conclu Mme Bourdages. L'AMDES fera néanmoins parvenir son mémoire à la commission parlementaire dans les prochains jours.

À propos

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

