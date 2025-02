La lutte contre la violence et l'intimidation mérite mieux que des activités improvisées sans concertation avec les milieux

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Réagissant à l'annonce du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, de tenir un temps d'arrêt national dans le cadre de la première semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles, l'Amdes demande de reporter cette Semaine et d'annuler les mesures nationales imposées à partir du 17 mars.

Comme l'a déclaré la présidente de l'Amdes, Kathleen Legault : « Nous considérons la question de la violence et de l'intimidation prioritaire, mais nous devons malheureusement déplorer l'improvisation et le manque d'adéquation entre les mesures annoncées en début de semaine par Québec et la capacité des équipes dans les établissements à les réaliser à si brève échéance à la veille de la relâche et dans le contexte d'une grave pénurie de personnel. »

À ce jour, les équipes dans les établissements n'ont reçu aucun matériel en vue de cette Semaine, la relâche scolaire débute lundi et il est impossible qu'en quelques jours au retour, elles puissent organiser les mesures demandées par Québec à savoir le temps d'arrêt national, une journée à l'intention du personnel, une journée à l'intention des élèves, une journée à l'intention des parents et une journée de mobilisation dans la communauté.

« Nos membres sont outrés de cette façon de procéder du ministère de l'Éducation qu'ils considèrent comme une profonde méconnaissance et un grand manque de respect pour leur travail et leur engagement. En fait, de telles demandes imposées en dernière minute et sans aucune consultation préalable sont reçues comme une non-reconnaissance des miracles que font les équipes au quotidien dans les établissements scolaires. Nous n'avons d'autre choix, même si nous sommes considérons l'enjeu de la violence et de l'intimidation comme extrêmement importants, de demander le report à l'an prochain des mesures et le respect de la compétence des milieux dans le choix des activités à mettre de l'avant, » a ajouté Mme Legault.

À propos de l'AMDES

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe près de 700 membres qui travaillent au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPÎ) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y œuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

SOURCE Association montréalaise des directions d'établissement scolaire

Contact : Catherine Escojido, 514.927-8807, [email protected]