Suivi au rapport d'enquête à l'école Bedford - L'Amdes se réjouit de la suspension des enseignants

MONTRÉAL, le 20 oct. 2024 /CNW/ - Réagissant à l'annonce d'hier soir du CSSDM concernant la suspension des enseignants visés par l'enquête ministérielle, la présidente de l'Amdes, Kathleen Legault, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette annonce qui va assurer dès lundi matin la sécurité tant des élèves que de tous les membres du personnel de cette école et rassurer les parents. »

À cet égard, l'Amdes rappelle l'importance de l'entrée en vigueur à venir des dispositions du projet de loi 47 sur la protection des élèves qui permettront notamment que les sanctions disciplinaires imposées à un membre du personnel en cas de comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique d'un élève demeurent inscrites au dossier disciplinaire et soient transmises d'un CSS à l'autre. Ces dispositions permettront d'intervenir plus rapidement et efficacement afin de garantir aux jeunes des services éducatifs de qualité dans un milieu scolaire sécuritaire.

Des recommandations bien accueillies

L'Amdes a accueilli favorablement les recommandations du rapport sur la situation à l'école Bedford, notamment en ce qui a trait à la valorisation des directions adjointes, à l'accès à l'information notamment lors des transitions de directions, à une plus grande marge de manœuvre en termes de supervision pédagogique et d'évaluation du personnel.

L'école est le reflet de la société, la situation à l'école Bedford a permis de prendre la mesure des outils manquants pour intervenir sans délai dans des situations où des valeurs comme la laïcité sont en jeu. Les directions qui sont confrontées à de telles situations ont besoin d'outils concrets pour intervenir efficacement.

À propos de l'AMDES

