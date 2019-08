Commission parlementaire sur la protection des données personnelles - Vincent Marissal réclame un mandat élargi

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Deux mois après la fuite historique de renseignements personnels chez Desjardins, le député de Rosemont et responsable solidaire en matière de justice économique et fiscale, Vincent Marissal, revient à la charge: l'Assemblée nationale doit revoir la législation québécoise en matière de renseignements personnels, et ce, dès cette session parlementaire.

« Desjardins, c'est l'arbre qui cache la forêt. Si on se limite à traîner la haute direction du Mouvement devant la Commission des finances publiques, on ne rend pas justice aux clients de Capital One victimes d'un vol de données historique cet été, ni aux employés de Revenu Québec qui se croyaient à l'abri parce qu'ils travaillaient dans le public. Ça n'est pas juste Desjardins qu'il faut mettre en cause: c'est un système brisé », a averti Vincent Marissal.

Alors qu'une rencontre de travail de la Commission des finances publiques statuera aujourd'hui sur un mandat d'initiative sur l'affaire Desjardins, Vincent Marissal a rappelé que la démarche de Québec solidaire entamée le lendemain de la fuite visait plutôt à saisir la Commission des institutions du cadre législatif entourant la protection des données personnelles, soit la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé & la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

« La CAQ et les oppositions doivent travailler ensemble pour moderniser les lois antédiluviennes qui régissent la protection des données personnelles des Québécoises et des Québécois. Alors que partout dans le monde, des sanctions historiques sont imposées aux entreprises fautives, au Québec, on est encore au 20e siècle! » déplore ainsi le député de Rosemont.

