Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec accueille favorablement les principales recommandations de la Commission

QUÉBEC, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec souscrit aux principales recommandations contenues dans le rapport de la Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard rendu public hier par sa présidente, Mme Nancy Gélinas. Bien qu'ambitieux, l'Ordre est d'avis que ce rapport constitue un moment charnière de l'histoire forestière et qu'il alimentera de façon positive et constructive les efforts qui ont cours depuis de nombreuses années au Québec pour mettre en place des solutions concrètes et novatrices visant à assurer un véritable équilibre entre les valeurs sociales, économiques et environnementales de l'utilisation de nos forêts.

Pour le président de l'Ordre, M. François Laliberté, ing.f., Ph.D., les commissaires ont livré un extraordinaire travail de synthèse : « Ce rapport va bien au-delà de la protection du caribou forestier. Oui, certaines recommandations sont cinglantes à plusieurs égards, mais les commissaires avaient un mandat à remplir sur la base des résultats de la consultation et c'est ce qui a été livré. Un rapport de complaisance à ce stade-ci de l'évolution du dossier aurait été dévastateur et stérile pour l'avenir du caribou forestier et de l'aménagement forestier intégré et durable. Je vois ce rapport comme étant un appel à la mobilisation et à la concertation de tous les acteurs du milieu, incluant les communautés autochtones. Ils doivent en prendre connaissance afin de faire évoluer la gestion de notre patrimoine forestier et de ses usages, notamment en matière de conservation et de protection. ».

Au cours des prochaines semaines, l'Ordre analysera tous les aspects du rapport en lien avec la pratique professionnelle de l'ingénieur forestier et la gestion de notre patrimoine forestier. À la veille des élections provinciales et dans un contexte de changements climatiques, nos forêts sont appelées à jouer un rôle beaucoup plus grand afin d'assurer un avenir meilleur pour l'ensemble de la population.

À propos de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Fondé en 1921, l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec compte 1904 membres œuvrant dans toutes les régions du Québec. Il a pour mission d'assurer la protection du public en matière d'expertise professionnelle dans le secteur forestier québécois.

