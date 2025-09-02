Commission Gallant : Pablo Rodriguez somme François Legault de dire la vérité aux Québécois

QUÉBEC, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Alors que le premier ministre Legault s'apprête à témoigner devant la Commission Gallant sur le fiasco SAAQclic, le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, souhaite qu'il soit à la hauteur de sa fonction et qu'il dise toute la vérité aux Québécois qui ont perdu des centaines de millions de dollars dans ce dossier.

À la suite des passages gênants de Geneviève Guilbault et François Bonnardel devant la Commission, M. Rodriguez souhaite que François Legault donne l'heure juste à la population et qu'il révèle à quel moment il a été informé des dérapages à la SAAQ. « Si François Legault a appris en même temps que nous, à la télé, on a un problème. Il n'est pas en contrôle. S'il savait, c'est encore pire, il a été complice de l'opération de camouflage. C'est grave! »

Par ailleurs, le chef libéral s'inquiète de voir la ministre actuelle et l'ex-ministre des Transports toujours siéger au Conseil des ministres malgré des révélations troublantes lors de leurs témoignages, la semaine dernière. M. Rodriguez affirme que s'il était premier ministre, jamais il ne tolérerait de tels comportements. Il demande à François Legault de faire preuve de respect envers tous les Québécois et de prendre les actions qui s'imposent.

« Si François Legault a encore un tant soit peu de respect envers les Québécois, il doit répondre avec honnêteté aux questions du commissaire Gallant, aujourd'hui. Les Québécois, qui ont vu le gouvernement de la CAQ gaspiller leur argent durement gagné, méritent mieux qu'une amnésie ministérielle et que de simples lignes de communications de la part de leur premier ministre. Ils méritent la vérité, l'imputabilité et le respect. »

- Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral du Québec

« Après avoir vu sa ministre des Transports mentir sous serment à plus d'une reprise devant la Commission Gallant, la semaine dernière, je m'explique difficilement comment François Legault peut encore faire confiance à Geneviève Guilbault et la garder en poste. Les Québécois doivent avoir confiance en leur gouvernement, ce qui n'est clairement plus le cas avec la vice première-ministre. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Maxime Doyon-Laliberté, Attaché de presse, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 514 820-7267, [email protected]