Commission Cloutier sur la liberté académique : les recommandations doivent rapidement être mises en place par la ministre Danielle McCann

MONTRÉAL, le 14 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui représente 85 % des chargées et chargés de cours universitaires, accueille avec satisfaction les recommandations de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire.

« Une loi qui prévoirait que chaque établissement doive se doter d'une politique et d'un comité sur la liberté universitaire est en accord avec nos demandes, à condition que ceux-ci soient établis de façon collégiale, c'est-à-dire en partenariat avec les syndicats et les associations étudiantes », explique Christine Gauthier, vice-présidente de la FNEEQ-CSN et responsable du regroupement université. Un tel comité, établi en collégialité, est un bon outil afin de limiter les réactions précipitées basées sur les mesures disciplinaires par les directions lors d'un litige.

Rempart contre l'autocensure

« Les recommandations soumises par la Commission sont un bon rempart contre l'autocensure que plusieurs de nos membres avouent s'imposer pour éviter des plaintes aux conséquences sérieuses, compte tenu de leur statut précaire », se réjouit Christine Gauthier. La FNEEQ-CSN salue aussi l'avis de la Commission voulant que dans un contexte pédagogique, tous les sujets et enjeux de société - même controversés - doivent pouvoir être abordés, enseignés et discutés, dans le respect. C'est la nature même du rôle des universités.

Protection contre l'invocation abusive du devoir de loyauté

La FNEEQ-CSN se réjouit aussi de l'intégration au projet de loi recommandé d'une disposition précisant le statut supérieur que devrait avoir la liberté académique sur d'autres obligations juridiques des enseignantes et des enseignants, notamment le devoir de loyauté, lequel a été évoqué de façon abusive par certaines directions d'établissements d'enseignement supérieur au cours des dernières années.

Un oubli majeur : impasse sur le problème des conditions de travail

Si certaines recommandations constituent des avancées intéressantes, la FNEEQ déplore toutefois que les recommandations retenues par la Commission Cloutier ne s'attaquent pas directement au problème structurel qu'est la précarité d'emploi. « Le respect de la liberté académique sera toujours fragile tant qu'on ne s'attardera pas à sécuriser l'emploi des enseignant-es contractuel-les, qui donnent entre 50 à 60 % des cours universitaires » rappelle Christine Gauthier. « Face à l'absence de réelles protections du lien d'emploi, les personnes chargées de cours restent vulnérables face aux plaintes étudiantes et vont plus difficilement choisir d'aborder des sujets complexes en classe, même si ceux-ci sont jugés importants pour l'avancement de nos savoirs ».

La FNEEQ-CSN estime que les recommandations sérieuses de la commission Cloutier devraient aussi être élargies à l'ordre d'enseignement collégial, appartenant aussi à l'enseignement supérieur.

La FNEEQ-CSN demande maintenant à la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, d'agir rapidement afin de déposer un projet de loi et de mettre en place les recommandations de la Commission Cloutier avant le prochain scrutin provincial. La fédération est impatiente de participer aux éventuels travaux d'une commission parlementaire.

À propos

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres) et de près de 85 % des profs de cégep. Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 12 universités. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Renseignements: Martin Robert, Conseiller aux communications, FNEEQ-CSN, [email protected], 514 377-6985

Liens connexes

https://fneeq.qc.ca/fr/