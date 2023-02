Commissaires recherchés ! L'Office de participation publique de Longueuil lance un appel de candidatures

LONGUEUIL, QC, le 15 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Office de participation publique de Longueuil est à la recherche de personnes intéressées à agir en tant que commissaires à des commissions consultatives mises sur pied pour répondre à une diversité de mandats de participation publique.

Pour ce faire, l'Office cherche à constituer un bassin de commissaires ad hoc qui pourraient répondre aux différents besoins de l'organisation. La personne qui est nommée commissaire peut être appelée à réaliser les mandats de commissions consultatives, en agissant à titre de présidente ou de commissaire d'une commission, dans le respect des meilleures pratiques en matière de participation publique, des valeurs de l'Office et de ses modalités de fonctionnement et règles de procédure.

Les qualités pour être commissaire

« Il est très important pour nous que les personnes nommées à titre de commissaire partagent les valeurs de l'Office : la rigueur, la transparence, l'ouverture d'esprit, la recherche de l'intérêt collectif et la neutralité, explique Julie Caron-Malenfant, présidente de l'organisation. Elles doivent également être dotées d'une bonne capacité d'écoute, d'humanisme, d'empathie, et d'une grande curiosité. »

Les personnes intéressées doivent, en outre, démontrer une sensibilité à l'environnement sociopolitique et aux éléments contextuels dans lesquels les mandats de l'Office s'inscrivent, détenir de l'expérience d'animation dans une variété de contexte et auprès d'une variété de publics, tout en démontrant des capacités de rédaction et de synthèse.

Enfin, les personnes candidates doivent détenir une expérience suffisante dans le domaine de la participation publique, de la médiation ou de la concertation, incluant l'animation ou la présidence de rencontres publiques ainsi que la rédaction de rapports.

Les personnes intéressées à présenter leur candidature pourront trouver l'offre complète ainsi que les détails pour postuler sur le site de l'Office de participation publique de Longueuil au https://oppl.quebec/commisairesrecherches. La période de dépôt des candidatures se termine le 28 février 2023.

À propos de l'Office de participation publique de Longueuil

L'Office de participation publique de Longueuil est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des démarches de participation publique sur une variété de sujets d'intérêt pour la population de Longueuil.

SOURCE Office de participation publique de Longueuil

Renseignements: Félix Cauchy-Charest, responsable des communications , Cellulaire : (579) 373-3169 , Courriel : [email protected], https://oppl.quebec