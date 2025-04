MONTREAL, le 11 avril 2025 /CNW/ -- Commerce Resources Corp. (TSXV : CCE, FSE : D7H0) (« Commerce ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente définitive avec Mont Royal Resources Limited (ASX : MRZ) (« Mont Royal ») en vue de fusionner les deux entreprises. En vertu de l'entente, Mont Royal acquerra 100 % des actions émises et en circulation de Commerce par l'entremise d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).

La fusion créera une société axée sur l'exploration et le développement de minéraux critiques au Québec, en combinant le projet Ashram de terres rares et de spath fluor, le projet de niobium Eldor de Commerce et le projet de lithium Northern Lights de Mont Royal.

La nouvelle entité combinée sera cotée à la Bourse de croissance TSX (TSXV) et à l'Australian Securities Exchange (ASX), ce qui facilitera l'accès au capital et à la liquidité. La fusion réunit également des équipes de direction expérimentées reconnue pour leur expertise dans les marchés des capitaux, le développement de projets et dans l'exploitation.

