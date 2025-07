MONTRÉAL, 11 juillet 2025 /CNW/ - Commerce Ressources Corp. (TSXV: CCE, FSE: D7H0, OTCQX: CMRZF) est heureuse d'annoncer des nominations clés à la direction alors qu'elle met l'accent sur le développement du projet de terres rares Ashram au Québec, au Canada.

Parmi les changements, Joel Ives a été nommé chef de la direction financière et secrétaire de l'entreprise, tandis que Cindy Valence a été promue au poste de vice-présidente, Relations gouvernementales et développement durable.

M. Ives est un dirigeant chevronné en finance et en conseils aux entreprises qui a occupé des postes de direction au sein de diverses sociétés cotées en bourse. Il est membre des comptables agréés d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

Commerce annonce également que Jody Bellefleur quittera ses fonctions de cheffe de la direction financière et de secrétaire de l'entreprise. Nicholas Holthouse, chef de la direction de Commerce, a remercié Mme Bellefleur pour sa contribution à l'entreprise et au développement d'Ashram.

Cindy Valence sera promue de son poste actuel de directrice générale, Développement durable à celui de vice-présidente, Relations gouvernementales et développement durable. Mme Valence compte plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction dans son domaine, plus récemment à titre de vice-présidente du développement durable. Établie au Québec, son expérience et ses connaissances appliquées de la transition énergétique et des liens avec le gouvernement et les Premières Nations feront d'elle une membre inestimable de l'équipe de Commerce.

Patrik Schmidt quittera son poste de vice-président, Exploration, mais continuera de soutenir le projet à titre de conseiller auprès de Dahrouge Geological Consulting.

Tariq Safi a démissionné de son poste au service Relations avec les investisseurs et Communications d'entreprise.

Nicholas Holthouse, chef de la direction et président de Commerce, a déclaré :

« Une première étape prometteuse dans la reconstruction d'une équipe de premier plan, avec un objectif de développement clair, afin de maximiser l'immense potentiel que représente le projet Ashram.

Une ressource multigénérationnelle, combinée à des teneurs exceptionnelles, à des caractéristiques métallurgiques remarquables et à une juridiction minière de premier ordre, constitue un ensemble d'atouts favorables pour mobiliser l'appui de l'industrie et des gouvernements. Lorsque ces éléments clés sont réunis avec l'équipe que nous mettons en place, les fondements économiques et stratégiques du projet deviennent très clairs. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de la Société : www.commerceresources.com. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse suivante : [email protected].

COMMERCE RESOURCES CORP.

Nicholas Holthouse

Président et chef de la direction

Téléphone : +61 428 964 276

Courriel : [email protected]

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (comme défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs, qui comprennent tout renseignement sur les activités, les événements ou les développements qui, selon la Société, se produiront ou pourraient se produire à l'avenir. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés concernant l'inscription prévue à la Bourse australienne; l'avancement continu du projet Ashram jusqu'au développement; le composant spath fluor d'Ashram -- le gisement est l'une des plus grandes sources potentielles de spath fluor au monde et pourrait être un fournisseur à long terme pour les marchés du metspath (spath dit « métallurgique ») et de l'acidspath (spath dit « acide »); le fait que la Société se positionne pour être l'un des producteurs d'éléments de terres rares les moins chers au monde, en mettant l'accent sur le fait d'être un fournisseur mondial à long terme de carbonate de terres rares et/ou d'oxyde de NdPr; et le fait que la Société puisse explorer le potentiel d'autres matières premières de grande valeur sur la propriété d'Ashram. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés dans les renseignements prospectifs. Les risques qui pourraient changer ou empêcher ces événements, activités ou développements de se concrétiser comprennent le fait que la Société ne soit pas en mesure d'inscrire ses titres à la Bourse australienne, que la Société ne soit pas en mesure de financer pleinement toute exploration supplémentaire du projet Ashram; que, même si la Société est en mesure de mobiliser des capitaux, les coûts des activités d'exploration puissent augmenter au point où la Société pourrait ne pas avoir suffisamment de fonds pour payer ces activités d'exploration ou de traitement; que le calendrier et le contenu du programme de forage proposé et de tout programme de travail futur puissent ne pas être achevés comme proposé, voire pourraient ne pas être achevés du tout; que les interprétations géologiques fondées sur le forage puissent changer avec des renseignements plus détaillés; que les hypothèses relatives aux méthodes de traitement potentielles et à la récupération des minéraux fondées sur des travaux d'essai limités et par rapport à des gisements considérés comme étant analogues qui, avec d'autres travaux d'essai, puissent s'avérer ne pas être comparables; que les tests de notre processus puissent ne pas se révéler concluants ou que les échantillons dérivés du projet Ashram puissent ne pas produire de résultats positifs, et que, même si de tels tests étaient concluants ou que les résultats initiaux des échantillons étaient positifs, les résultats économiques et autres puissent ne pas être tels que prévu; que la demande prévue sur le marché pour des éléments de terres rares et d'autres minéraux puisse ne pas être aussi élevée que prévu; que la disponibilité de la main-d'œuvre et des équipements pour entreprendre des travaux d'exploration et des activités d'essai futurs ne soit pas au rendez-vous; que les risques géopolitiques entraînent une instabilité du marché et de l'économie; et que, malgré la viabilité prévue actuelle du projet Ashram, les conditions changent de telle sorte que même si des métaux ou des minéraux étaient découverts dans le cadre du projet Ashram, le projet puisse ne pas être commercialement viable. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont faits à la date du présent document, et la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte des nouveaux événements ou circonstances, sauf si la Loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2662661/COMMERCE_RESOURCES_Logo.jpg

SOURCE Commerce Resources Corp.