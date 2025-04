Commerce interprovincial : le gouvernement du Québec doit suivre l'exemple de l'Ontario

MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement de l'Ontario a déposé aujourd'hui un projet de loi visant à éliminer les obstacles au commerce intérieur et à la mobilité de la main-d'œuvre, et à autoriser la vente directe de produits alcoolisés aux consommateurs. Il comprend également la mesure audacieuse de supprimer toutes les exceptions restantes à l'Accord de libre-échange canadien (ALEC). La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) demande aux provinces d'accélérer la réduction des barrières interprovinciales et d'adopter la reconnaissance mutuelle. Elle salue le leadership des premiers ministres de l' Ontario , de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse qui ont passé de la parole aux actes avec des projets de loi.

« Faire tomber les barrières interprovinciales est une stratégie économique à prioriser. En période de crise comme celle que nous traversons actuellement avec les États-Unis, il faut être ouvert aux changements d'approche. Nos provinces voisines sont très actives. Le Québec ne doit pas rester dans les estrades à regarder les autres agir. Nous demandons au premier ministre du Québec, François Legault, de s'engager à déposer cette année un projet de loi visant à accélérer le commerce interprovincial et à adopter la reconnaissance mutuelle », affirme François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Selon un rapport de la FCEI publié en juillet 2023 sur les échanges commerciaux entre les petites et moyennes entreprises (PME) du Québec et de l'Ontario, le renforcement des liens stratégiques et la réduction des obstacles au commerce profiteraient à 215 000 PME des deux provinces. En effet, 107 000 PME québécoises font affaire en Ontario et 108 000 PME ontariennes font affaire au Québec. D'après cette étude, près des trois quarts des propriétaires de PME du Québec (77 %) et de l'Ontario (73 %) croient que leur fardeau administratif et réglementaire devrait être réduit de façon similaire.

« Nous sommes bons au Québec pour adopter plus de règles et de taxes que dans le reste du Canada. Ce serait bien pour une fois d'accélérer le travail afin de ne pas empirer la situation. Nos PME et notre économie à tout à gagner de faire tomber les barrières provinciales », conclut François Vincent.

