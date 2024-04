Commerce et gastronomie locaux - Montréal renouvelle son engagement envers ses grands marchés publics pour les 12 prochaines années

MONTRÉAL, le 5 avril 2024 /CNW/ - Déterminée à consolider le rôle essentiel des marchés publics, qui font partie intégrante du tissu économique, social et gastronomique des quartiers montréalais, la Ville de Montréal est fière de renouveler le bail du réseau des grands marchés publics de Montréal pour une durée de 12 ans, ce qui s'accompagne d'une contribution financière de 750 000 $. Cette contribution financière sur trois ans servira à réaliser des projets entourant la promotion des marchés Atwater, Jean-Talon et Maisonneuve, tout en permettant une programmation événementielle concurrentielle.

Afin de faciliter l'entretien des bâtiments visés et de préserver la qualité des expériences des visiteurs, la Ville de Montréal mobilise également un investissement de 26,8 M$ au Programme décennal d'immobilisations (PDI), permettant notamment la réalisation de divers projets de mise à niveau, d'amélioration et de modernisation des infrastructures des marchés.

Ces gestes s'inscrivent dans une série d'actions entreprises par la Ville de Montréal pour soutenir les marchés publics et assurer leur pérennité. Les marchés publics montréalais sont des acteurs clés de la transition alimentaire et écologique de la ville, en favorisant l'approvisionnement de proximité et l'accès à une alimentation saine et durable. Ces lieux emblématiques de la métropole contribuent à la vitalité économique, sociale et culturelle des quartiers en offrant à la population et aux visiteurs une diversité de produits frais et locaux, ainsi qu'une expérience gastronomique et touristique unique.

« En renouvelant le bail des grands marchés pour 12 ans et en investissant dans la modernisation des infrastructures, la Ville pose un geste concret pour assurer aux Montréalaises et aux Montréalais un accès à des produits frais d'ici ou du Québec, directement dans leur quartier. Je remercie notre partenaire, la Société des Marchés publics, pour son soutien envers cette industrie essentielle », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques.

« Véritables lieux de rencontre et de partage, les marchés publics de Montréal font partie intégrante de l'identité et de l'histoire de notre ville. Par notre nouvelle entente avec la Société des Marchés publics de Montréal, nous réaffirmons notre engagement à soutenir ces marchés, qui ne sont pas seulement des destinations gastronomiques, mais aussi des piliers de notre identité et des moteurs de vitalité économique, sociale et culturelle dans nos quartiers. La Ville demeure un partenaire essentiel des marchés publics et nous sommes extrêmement fiers de cette alliance, qui contribue à faire de Montréal une ville plus verte, résiliente et solidaire », a affirmé Ericka Alneus, responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif.

« Nous sommes emballés de renouveler notre entente avec la Ville de Montréal, qui témoigne de la confiance et de la reconnaissance qu'elle accorde à la Société des Marchés publics de Montréal. Ce partenariat nous permettra de poursuivre notre mission de valoriser et de promouvoir les produits du terroir québécois, de soutenir les productrices et producteurs et les commerçantes et commerçants locaux, et de faire vivre aux Montréalaises et Montréalais et aux visiteuses et visiteurs une expérience authentique et conviviale dans nos marchés », a déclaré Serge Marticotte, président du conseil d'administration de la Société des Marchés publics de Montréal.

« Les marchés publics montréalais sont des vecteurs de rayonnement et d'attractivité pour notre ville, qui mettent en valeur l'excellence et la diversité de notre terroir. Ils sont aussi des lieux d'échange et de dialogue favorisant le rapprochement entre les productrices et producteurs et les consommatrices et consommateurs ainsi qu'entre les différentes cultures qui font la richesse de Montréal. Grâce à cette nouvelle entente, nous comptons renforcer la contribution des marchés publics à la qualité de vie et au dynamisme de nos quartiers », a ajouté Nicolas Fabien-Ouellet, directeur général de la Société des Marchés publics de Montréal.

À propos de la Société des Marchés publics de Montréal

Entreprise d'économie sociale, la Société des Marchés publics de Montréal est la référence en matière de planification, de développement et d'opération d'un marché public. Elle a pour mission d'améliorer l'accès aux produits frais à travers un réseau de marchés publics qui rapproche la population montréalaise des productrices et producteurs et artisanes et artisans agroalimentaires d'ici. Depuis 1993, elle est mandatée par la Ville de Montréal pour assurer la gestion du Marché Atwater, du Marché Jean-Talon, du Marché Maisonneuve, de six Marchés de Quartier et de trois Marchés Solidaires. Organisme à but non lucratif, sa gouvernance repose sur un conseil d'administration mixte, composé de cinq marchands et de cinq résidants de l'agglomération de Montréal et son assemblée des membres regroupe près de 200 membres qui commercialisent aux marchés publics. Son réseau est visité par plus de trois Montréalaises et Montréalais sur quatre et cumule plus de trois millions de visites annuellement.

