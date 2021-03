OTTAWA, ON, le 22 mars 2021 /CNW/ - La moitié des propriétaires de PME estiment que leur présence en ligne a été essentielle à leur survie durant la pandémie, tandis que 38 % indiquent que la vente en ligne leur a été vitale. Cela explique qu'un de leurs objectifs prioritaires en 2021 soit de rester connectés avec leurs clients grâce au marketing numérique. C'est ce que révèle un nouveau sondage de Maru/Matchbox commandé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) et Google Canada.

De plus, près de la moitié (48 %) des chefs de PME prévoient d'augmenter ou de maintenir leurs efforts de vente en ligne, ce qui est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Seulement 2 % des entreprises envisagent de réduire ou de cesser leurs activités en ligne lorsque les restrictions ne seront plus en vigueur.

« Depuis le début de la pandémie, les PME se sont adaptées rapidement. Elles ont trouvé des façons innovantes de continuer à attirer leur clientèle. Pour certaines d'ailleurs, commercialiser en ligne leurs produits et services a été une véritable révélation et elles souhaitent maintenant poursuivre sur cette lancée. Mais ce ne sera pas facile de faire face à la concurrence des géants du commerce qui ont l'avantage d'avoir des services de marketing numérique et de gros budgets publicitaires », déclare Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

Seulement 25 % des chefs de PME qui ont l'intention d'adopter le commerce en ligne, même après la pandémie, justifient leur choix en indiquant que cela s'est avéré un succès jusqu'ici. En réalité, la principale raison repose sur le potentiel du commerce en ligne qui offre, pour certains, la possibilité d'augmenter les revenus et d'améliorer la compétitivité des entreprises. Il n'en reste pas moins que le plus gros défi qui se pose aux entreprises est de trouver des moyens d'attirer une clientèle en ligne (40 %). Elles ont donc besoin de conseils pour rehausser leur présence en ligne et améliorer leur stratégie de marketing numérique, notamment dans les médias sociaux.

Pour aider les PME à atteindre leur clientèle en ligne, Google prépare en ce moment le lancement d'une toute nouvelle version de Grow My Store , un outil gratuit qui permet d'améliorer l'expérience des clients. Les entreprises peuvent demander à recevoir sans frais un rapport Grow My Store qui évalue la performance de leurs sites Web, établit une comparaison avec leurs concurrents sectoriels et leur donne des conseils adaptés sur les aspects à améliorer.

« Les PME canadiennes qui établissent leur présence numérique ont l'occasion d'élargir leur clientèle locale en rivalisant avec des concurrents internationaux. Les sites Web devenant les vitrines de nombreuses entreprises, notre outil gratuit Grow My Store va aider les PME canadiennes à trouver et à attirer de nouveaux clients sur Internet et leur fournir des conseils personnalisés pour bien répondre à leurs besoins », souligne Karen Godwin, directrice des solutions clients chez Google Canada.

Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la présentation intitulée La vente en ligne est une priorité des PME en 2021.

Sources des données :

En janvier 2021, Maru/Matchbox a mené un sondage au nom de la FCEI auprès de 1 010 propriétaires et décideurs de PME canadiennes œuvrant dans divers secteurs et faisant partie du panel de recherche de La Voix Maru Canada. Le sondage a été effectué du 20 au 29 janvier 2021. Pour garantir la représentativité de l'échantillon, celui-ci a été réparti par région et par taille d'entreprise (nombre d'employés). La durée médiane des entretiens était de 14 minutes. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de +/- 3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de Google

Google s'est donné pour mission d'organiser l'information mondiale et de la rendre utile et accessible à tous. En tant que chef de file du secteur des technologies et grâce à ses innovations en matière de recherche et de publicité sur le Web, Google a fait de son site Web une propriété Internet de premier ordre et fait partie des marques les plus reconnues au monde. Google Canada possède des bureaux à Waterloo, Toronto, Montréal et Ottawa. Plus de 1 500 personnes travaillent au sein de ses équipes d'ingénierie, de recherche en intelligence artificielle, de ventes et de marketing.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]; Wendy Manton, Google Canada, [email protected]

Liens connexes

www.cfib.ca