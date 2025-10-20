Commerçant itinérant en chauffage et isolation - Le président de l'OPC annule le permis de l'entreprise Éco Résidentiel

QUÉBEC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce l'annulation du permis de commerçant itinérant de l'entreprise Éco Résidentiel (9308-2469 Québec inc.). Le président délégué de l'Office a jugé que l'entreprise ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de ses activités commerciales. La décision a été rendue le 2 octobre 2025.

Éco Résidentiel a fait l'objet de 80 plaintes de consommateurs en moins de deux ans. L'entreprise continuait à proposer des appareils de chauffage, des travaux de décontamination et d'isolation, ainsi que des contrats assortis d'une offre de financement, alors que toutes ces activités sont interdites en commerce itinérant depuis le 7 novembre 2024. En outre, plusieurs des contrats d'Éco Résidentiel examinés par l'Office contenaient des stipulations visant à nier ou à restreindre la portée des protections offertes par la Loi sur la protection du consommateur.

L'établissement d'Éco Résidentiel est situé au 2572, boulevard Daniel-Johnson, à Laval.

À propos du commerce itinérant

Un commerçant itinérant est un commerçant qui, ailleurs qu'à son établissement, sollicite un consommateur ou conclut un contrat avec un consommateur. Toute personne faisant du commerce itinérant au Québec doit être titulaire d'un permis délivré par l'Office de la protection du consommateur. Ce permis et le cautionnement qui l'accompagne assurent entre autres aux consommateurs une protection financière en cas de non-exécution du contrat, de faillite ou de fermeture de l'entreprise.

Depuis le 7 novembre 2024, il est interdit au commerçant itinérant d'offrir de conclure ou de conclure un contrat de crédit ou de location à long terme, sauf exception. Il lui est aussi interdit d'offrir de conclure ou de conclure un contrat portant sur un appareil de chauffage ou de climatisation, un service de décontamination ou un service d'isolation.

Pour plus de renseignements, visiter Québec.ca/vente-itinérante .

Pour renseignements (journalistes seulement) : Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur