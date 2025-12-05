Manquements répétés à la loi - Le permis de l'Agence de recouvrement Secur ne sera pas renouvelé

QUÉBEC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce le refus de renouveler le permis de l'Agence de recouvrement Secur (9360-9634 Québec inc.). La présidente déléguée de l'Office a jugé que ce commerçant ne peut assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de ses activités d'agence de recouvrement. La décision a été rendue le 16 octobre 2025.

Titulaire d'un permis depuis plus de 7 ans, l'agence contrevenait à des obligations prescrites par la Loi sur le recouvrement de certaines créances (LRCC) et par son règlement. L'entreprise menait des activités de recouvrement sans faire parvenir d'avis de réclamation au débiteur, ne détenait pas de compte en fidéicommis et avait fourni à l'Office des rapports financiers qui ne reflétaient pas la réalité. Elle n'a pas fourni tous les documents faisant l'objet d'une demande péremptoire. Face à cela, la présidente déléguée de l'Office a refusé de renouveler le permis.

L'entreprise conteste la décision devant le Tribunal administratif du Québec.

Le siège de l'Agence de recouvrement Secur est situé au 3009, boulevard de la Concorde, bureau 103, à Laval.

