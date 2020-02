Comment passer de la parole aux actes en matière de développement durable?

Soulignons que ces pistes ont fait l'objet d'un article intitulé « Back to the Future: Implementing the SDGs in Canadian francophone Academia », qui a remporté le premier prix lors de la dernière International Conference on Sustainable Development.

Mais, d'abord, pourquoi est-ce si difficile pour les États de mettre en place des actions concrètes, alors qu'il est si urgent d'agir? « Il semblerait que de nombreux États peinent à mettre en œuvre les objectifs de développement durable (ODD). Il faut dire que c'est un travail colossal que de déployer des actions qui permettront d'atteindre les cibles des 17 ODD d'ici à 2030. C'est pourquoi la collaboration et l'intelligence collective sont si importantes! », explique Luce Beaulieu, directrice exécutive du CIRODD et l'une des autrices de l'article.

Et pour trouver des solutions concrètes à des enjeux complexes, les chercheurs proposent de regrouper des personnes de divers horizons - des universitaires et des non-universitaires ainsi que des personnes originaires de diverses régions et issues de cultures variées. Cette diversité permettrait même de trouver des solutions à des questions de nature plus « sociétale ». Cette méthode, qu'on appelle la cocréation, est utilisée avec beaucoup de succès dans le domaine de l'innovation. Elle serait aussi une excellente solution de rechange à la technoscience, reconnue jusqu'à maintenant pour son inefficacité.

Que gagnerait-on à y recourir en développement durable? « Il semblerait que le côté appliqué et la diversité des points de vue de la cocréation enrichissent la nature scientifique des enjeux liés au développement durable en faisant ressortir les problématiques sociales. Elle donnerait aussi plus de crédibilité aux solutions scientifiques qui sont ensuite proposées », explique Mohamed Cheriet, directeur général du CIRODD et l'un des huit auteurs de l'article. Elle permettrait d'apporter une saveur locale aux divers enjeux du développement durable qui ne sont pas nécessairement liés à l'environnement, mais qui peuvent découler d'inégalités sociales et économiques. Par exemple, comment le Bangladesh peut-il gérer la crise des Rohingyas ou la France, le mouvement des gilets jaunes? Ces questions sont aussi des enjeux de développement durable.



Bref, chacun de nous peut rendre le monde beaucoup plus durable. Le secret? Nous regrouper afin de créer un effet de levier sur les politiques. Après tout, les politiciens ne sont qu'un levier parmi tant d'autres.

Une approche qui fait des petits!

Dans le sud-ouest de Montréal, un groupe de citoyens a lancé Demain Verdun . Ce regroupement, fondé il y a un an à peine, rassemble plus de 40 citoyens non partisans qui veulent établir des ponts avec les organisations locales, dont les sociétés de développement commercial (SDC), les conseillers municipaux, les députés. Et ça marche! Qu'il s'agisse d'assurer la survie des insectes pollinisateurs, d'inciter les commerçants locaux à organiser éventuellement des foires commerciales carboneutres ou de sensibiliser les fumeurs à l'importance de jeter leurs mégots dans un cendrier plutôt que sur le trottoir, Demain Verdun cherche des solutions… et il en trouve!



Bien que les voitures soient d'importantes émettrices de gaz à effets de serre, les automobilistes québécois sont encore réfractaires à l'idée de covoiturer ou d'utiliser le transport collectif. Ils aiment bien rouler seuls. Une équipe, composée d'étudiants, de professeurs et de représentants du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) s'affaire à mieux comprendre les motifs qui les font tant aimer leur bolide. Et ces raisons seraient bien plus complexes qu'il n'y paraît. En documentant la problématique, en la comparant d'une région à l'autre, il sera éventuellement possible de faire converger les efforts de tous vers une solution efficace. C'est l'objectif du projet Transition vers la mobilité durable : obstacles et leviers aux changements de comportement des citoyens québécois.



Sommes-nous aussi « verts » qu'on aime bien le prétendre? Une boussole durable nous permettra bientôt de répondre à la question… sans tricher! L'équipe qui travaille à l'élaboration de cette boussole regroupe des entreprises privées, des universités et des groupes environnementaux. Elle permettra à chacun de nous modifier ses comportements et d'adopter un mode de vie plus durable. Elle nous aidera aussi à opter pour des changements qui ont des répercussions plus importantes sur la société. Par exemple : est-il préférable d'acheter un légume bio ou un légume cultivé plus près de chez soi? La boussole durable saura nous éclairer.

