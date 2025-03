GUANGZHOU, Chine, 6 mars 2025 /CNW/ - Un reportage de GDToday :

Les Deux Sessions annuelles de la Chine se tiennent à Pékin du 4 au 11 mars. S'étant fixé pour objectif d'atteindre 134 900 milliards de yuans en 2024, la Chine a établi son objectif de croissance du PIB pour 2025 à environ 5 %, comme l'a annoncé le Premier ministre chinois Li Qiang lors de la troisième session du 14e Congrès national du peuple, à l'occasion de la présentation du rapport de travail du gouvernement, le 5 mars.

« Une croissance de 5 % en Chine équivaut à un tiers de la croissance mondiale. Si nous y réfléchissons, nous pouvons voir l'effet stabilisateur de la croissance chinoise, et la stabilité de cette croissance profite au monde entier », a déclaré Danilo Türk, ancien président de la Slovénie et président du Club de Madrid, dans une interview exclusive accordée à GDToday.

Les changements structurels ne sont pas synonymes d'effondrement économique

Ces dernières années, certains médias ou institutions occidentaux se sont montrés sceptiques à l'égard de la croissance économique de la Chine. Certains ont prétendu que l'économie chinoise était en récession, puisque la croissance du PIB en 2024 (5 %) a été inférieure à celle de 2023 (5,2 %).

« Le niveau élevé de la croissance chinoise entraîne inévitablement des moments de changements structurels, ce qui signifie que certains secteurs connaîtront une croissance lente, tandis que d'autres secteurs afficheront une croissance plus rapide », a déclaré M. Türk.

Selon le rapport de travail du gouvernement, le commerce extérieur a atteint un nouveau record historique, tandis que les statistiques montrent que le volume des exportations a augmenté de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Bien que les exportations de produits à forte intensité de main-d'œuvre aient diminué en 2024, les exportations de produits mécaniques et électriques ont augmenté de 8,7 % et ont représenté près de 60 % du volume total des exportations. En outre, les exportations de véhicules électriques, d'imprimantes 3D et de robots industriels ont augmenté de 13,1 %, 32,8 % et 45,2 % par rapport à 2023, ce qui traduit le résultat du changement structurel que connaît la Chine, qui passe d'une fabrication à forte intensité de main-d'œuvre à une fabrication haut de gamme.

Selon lui, la Chine est le principal facteur de stabilité de l'économie mondiale : « La croissance chinoise est un facteur extrêmement important de la situation économique. Nous devons nous rappeler qu'une croissance de 5 % en Chine équivaut à un tiers de la croissance mondiale.

Il estime que l'objectif de croissance d'environ 5 % est réalisable pour la Chine en 2025.

« La Chine a démontré que ses politiques sont crédibles. » Concernant l'objectif de croissance du PIB en Chine en 2025, M. Türk a souligné que, d'après ses observations, contrairement à la plupart des cas dans le monde, la Chine peut atteindre cet objectif parce que chaque objectif a été étudié à plusieurs reprises par des experts méticuleux.

2025 marque la dernière année du 14e plan quinquennal de la Chine (2021-2025). Selon Türk, il s'agit d'une transition entre le 14e plan quinquennal et le 15e plan quinquennal, qui révélera l'orientation à long terme de la Chine et attirera l'attention du monde entier.

Alors que la Chine est confrontée au vieillissement de sa population, ce qui constitue également un problème majeur en Europe, M. Türk a démontré en quoi le fait d'encourager la jeune génération à innover peut garantir le maintien du niveau de développement élevé que la Chine a atteint au cours des dernières décennies.

Au début de l'année 2025, un modèle d'IA à grande échelle appelé DeepSeek a retenu l'attention du monde entier en raison de son faible coût et de ses capacités efficaces à grande échelle, qui sont considérés comme un jalon de l'innovation chinoise. L'entreprise DeepSeek a été fondée en 2023 par Liang Wenfeng, un programmeur de 39 ans né dans la ville de Zhanjiang, dans le Guangdong.

« Il n'est pas surprenant que les innovations technologiques émanent des jeunes, et DeepSeek a surpris le monde en raison de la très forte implication des jeunes », a déclaré M. Türk.

À l'heure actuelle, certaines entreprises des secteurs de la santé et de la technologie ont annoncé l'accès à des modèles qui permettent aux gens de vivre dans une société plus agréable.

« La Chine restera la pierre angulaire de l'économie mondiale au cours des cinq prochaines années », a-t-il souligné.

La région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao est un endroit unique au monde.

Le rapport de travail du gouvernement a inclus pour la première fois la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao en 2017, il y a maintenant 8 ans. Le rapport de travail du gouvernement de cette année indique que la Chine améliorera la capacité d'innovation de la région de la Grande Baie.

« J'ai visité la Chine environ 40 à 50 fois, et j'avais l'impression d'arriver dans un nouveau pays à chaque fois que je me rendais quelque part en Chine, car il y avait tellement de nouveaux bâtiments et de nouvelles choses à voir. La région de la Grande Baie est probablement la région la plus développée », a déclaré M. Türk.

Selon lui, la région de la Grande Baie est un endroit unique au monde, car elle regroupe les échanges, le commerce, la finance et la technologie. « Il ne s'agit pas seulement de développer une nouvelle zone, mais de développer la zone au sein d'un système synergique, car chaque endroit de la zone a ses propres caractéristiques. »

« La région de la Grande Baie dispose de quatre modèles préexistants, et elle évoluera vers un nouveau modèle de qualité », a-t-il ajouté.

Selon une conférence de presse organisée par le Congrès national du peuple le 4 mars, le PIB de la région de la Grande Baie a atteint 14 000 milliards de yuans. En outre, il est désormais possible de voyager entre les villes de la région de la Grande Baie en moins d'une heure.

M. Türk a déclaré à GDToday que la région de la Grande Baie deviendra l'une des régions les plus fascinantes du monde et qu'il suivra de près ses progrès.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2634630/GDToday.mp4

SOURCE GDToday

PERSONNE-RESSOURCE : Yi Liu, [email protected]