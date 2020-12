Comment contribuer à la grande journée de solidarité de La guignolée des médias?

Engagez-vous le jeudi 3 décembre!

MONTRÉAL, le 2 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Pour la première fois en 20 ans, vous n'apercevrez aucun bénévole, aucune personnalité publique et aucune de vos vedettes préférées au coin des rues le premier jeudi de décembre. Vous n'entendrez pas non plus nos clochettes, nos tambours et le son de la monnaie qui résonne dans nos contenants. Malgré tout, le jeudi 3 décembre sera une grande journée de solidarité partout au Québec!

Cinq actions simples et faciles pour ce jeudi

Faites un don en ligne à la région de votre choix sur guignolee.ca ou contribuez au programme du Cœur en double sur la plateforme participative La Ruche. Desjardins doublera votre générosité!

sur la plateforme participative La Ruche. Desjardins doublera votre générosité! Effectuez un don en argent ou en denrées non périssables dans les supermarchés Provigo et Maxi, les pharmacies Jean Coutu et chez les courtiers Via Capitale.

et chez les courtiers Via Capitale. Textez NOEL au 20222 pour un don automatique de 10 $.

Défiez vos amis, parents, collègues, clients et voisins de donner! Consultez nos réseaux sociaux pour vous inspirer.

Soyez présents et attentifs aux besoins de vos proches.

Suivez nos 20 porte-paroles

Chaque année, nous comptons sur la précieuse collaboration de personnalités aimées du public. Pour notre 20e édition, 20 porte-paroles transportent avec cœur des messages de sensibilisation et d'entraide. Il s'agit de : Rita Baga, Marina Bastarache, Brigitte Boisjoli, Mike Clay, Marie-Ève Cotton, Manal Drissi, Nicolas Duvernois, Geneviève Everell, Ingrid Falaise, Jean-Marc Généreux, Jean-Sébastien Girard, Jessica Harnois, Anik Jean, Bob le Chef, Katherine Levac, Livia Martin, Geneviève O'Gleman, Alex Perron, Guillaume Pineault et Isabelle Racicot.

Information

guignolee.ca

