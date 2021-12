Commémorations entourant le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque : Lucien Bouchard, président d'honneur

MONTRÉAL, le 9 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En prévision du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque, la Fondation René-Lévesque annonce aujourd'hui que Me Lucien Bouchard a accepté d'être le président d'honneur des commémorations en préparation.

Dans une vidéo rendue publique aujourd'hui même et dans laquelle il parle de René Lévesque, l'ancien premier ministre du Québec (1996-2001) explique : « Comme Québécois, nous lui devons collectivement beaucoup. Tout particulièrement - et c'est peut-être ce qui compte le plus - nous lui devons la fierté d'être Québécois ».

M. Bouchard émet aussi le souhait que « comme moi, vous vous inspirerez à nouveau de l'œuvre de René Lévesque pour mieux affronter les défis d'aujourd'hui. »

Commémorations à venir

Dès la Fête nationale du Québec en 2022 et jusqu'à celle de 2023, ­une série d'activités et d'initiatives seront mises de l'avant et viendront célébrer la mémoire du 23e premier ministre du Québec, qui a profondément marqué l'histoire du Québec et dont l'héritage continue d'influencer la vie des Québécoises et Québécois. Le 100e anniversaire de naissance de M. Lévesque aura lieu le 24 août 2022.

La Fondation René-Lévesque invite la population à rester à l'affût, à aimer sa page Facebook, à la suivre sur les médias sociaux, et, enfin, à visiter son site Internet, où il est notamment possible de contribuer financièrement au succès des commémorations.

En mettant en valeur René Lévesque et son héritage, la Fondation René-Lévesque soutient la recherche, la diffusion et la publication et octroie annuellement des bourses aux étudiants. Elle est reconnue comme organisme de bienfaisance par l'Agence de revenu du Canada.

Vidéo de M. Bouchard sur Youtube: https://youtu.be/5Hnvjkx8Q9Y Page Facebook de la Fondation : facebook.com/fondationrenelevesque Téléchargement de la vidéo (HD) : https://bit.ly/3y5WNEK

