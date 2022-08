Commémorations dans le cadre de l'Année Lévesque : RENÉ LÉVESQUE AURAIT EU 100 ANS AUJOURD'HUI

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation René-Lévesque et le président d'honneur de l'Année Lévesque, Me Lucien Bouchard, invitent les Québécoises et Québécois à célébrer le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque qui a lieu aujourd'hui même.

« Il y a 100 ans, la Gaspésie donnait au Québec celui que nous honorons aujourd'hui : un jeune un peu rebelle qui, à partir des rives du grand fleuve, a porté son regard sur le monde. Il a voulu le parcourir et l'a fait », rappelle Me Bouchard. « Il nous a montré ce monde et, revenu vers les siens, il a voulu leur proposer un monde dont ils feraient partie, où le Québec pourrait prendre sa place. Un projet qui faisait réaliser aux Québécois et Québécoises qu'ils faisaient partie d'une nation, une nation pleine de talents qui avait droit de cité et, surtout, l'obligation de se responsabiliser, de se donner les moyens et de s'affirmer. » Il ajoute : « Il y a une part de regrets quand on pense à ce dont nous prive l'absence d'un homme que nous avons tellement aimé et admiré. Mais il n'y a pas que la tristesse. Aujourd'hui, nous célébrons quelque chose de grand et d'inoubliable qui se projette dans l'avenir et dans l'histoire du Québec : le patrimoine que nous a laissé René Lévesque. Bonne célébration. »

Des activités sont organisées un peu partout au Québec, dans le cadre de cette même Année Lévesque qui a été lancée en juin et offrira jusqu'à juin prochain de multiples occasions de redécouvrir le personnage.

À titre d'exemple, à Montréal, L'Espace René-Lévesque à Montréal : le parcours d'un homme d'exception sera inauguré en fin d'après-midi, en présence de dignitaires. Il s'agit d'une activité en trois temps composée d'une exposition extérieure, d'une vidéoprojection sur huit étages et d'un court-métrage documentaire à laquelle on pourra assister jusqu'au 10 novembre.

Retransmise sur Facebook, une cérémonie organisée par la Société nationale Gaspésie -- Îles-de-la-Madeleine en partenariat avec le Mouvement national des Québécoises et Québécois, la Fondation René-Lévesque et en collaboration avec l'Espace René-Lévesque soulignera aussi le 100e anniversaire de celui qui est né à Campbellton et qui a grandi à New Carlisle.

À St-Jean-sur-Richelieu, la Société nationale des Québécois Richelieu-St-Laurent organise une célébration durant laquelle Jean-Pierre Charbonneau donnera une conférence. On en profitera aussi pour dévoiler le gagnant d'un concours pictural : René Lévesque, être informé c'est être libre !

En complément, la Fondation René-Lévesque soumet aussi quelques façons de redécouvrir à la maison celui que Félix Leclerc a qualifié de « libérateur de peuple ». Il peut s'agir de visiter le site Internet de la Fondation où des textes, des vidéos et extraits audio sont disponibles. On peut également plonger dans quelques livres (dont le récent Un homme et son siècle, de Guy Lachapelle) et regarder des documentaires disponibles en ligne. La page Facebook de la Fondation regorge aussi de récentes actualités et de suggestions, alors que la chaine YouTube de la Fondation compte de nombreuses vidéos.

SuperFrancoFête

La Fondation René-Lévesque annonce par ailleurs que dans quelques jours, le 31 août, à Québec, un hommage sera rendu à M. Lévesque lors de la SuperFrancoFête. Il s'agit d'un ajout d'actualité au spectacle qui sera retransmis sur TV5Monde dans quelques mois.

Au cours des prochains mois, la programmation de l'Année Lévesque est ainsi constituée des activités suivantes (voir ici pour les mises à jour) :

Jusqu'au 10 novembre 2022 : Le parcours d'un homme d'exception, Montréal 26 août 2022 : 45e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française 31 août 2022 : Hommage à René Lévesque dans le cadre de la SuperFrancoFête 2022, Québec 17 novembre 2022 : Ouverture de l'exposition René et Lévesque au musée de la Civilisation, Québec Février 2023 : Spectacle hommage à René Lévesque et à la langue française, Montréal Juin 2023 : Activité dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones, musée de la Civilisation, Québec Juin 2023 : Clôture de l'Année Lévesque

L'Année Lévesque est une initiative de la Fondation René-Lévesque présentée par Québecor, en collaboration avec Hydro-Québec et avec la participation financière du gouvernement du Québec. D'autres précieux partenaires rendent possible l'Année Lévesque dont : la Société de Développement Angus, Tact, National, le Fonds de solidarité FTQ et Cision. L'apport de ces partenaires de projets est également à souligner : BAnQ, les Presses de l'Université Laval, l'Ordre national du Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent, la Société nationale Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ainsi que le Comité de la Fête nationale à Montréal, BD Québec, la Fondation Lionel-Groulx, les Rendez-vous d'Histoire de Québec, la Place des Arts, l'UQAM, le Partenariat du Quartier des spectacles, l'Espace René-Lévesque et le Musée de la civilisation.

Les Québécoises et Québécois sont invités à soutenir financièrement la Fondation René-Lévesque et ses activités, en visitant le site www.fondationrene-levesque.org. À l'onglet « Appuyez-nous », ils pourront faire un don en ligne ou trouver un formulaire pour faire parvenir un chèque.

En mettant en valeur René Lévesque et son héritage, la Fondation René-Lévesque soutient la recherche, la diffusion et la publication et octroie annuellement des bourses aux étudiants. Elle est reconnue comme organisme de bienfaisance par l'Agence de revenu du Canada.

Ce dossier en ligne comprend pour consultation et téléchargement : le logo de l'Année Lévesque, la vidéo promotionnelle de l'Année Lévesque et les vidéos du président d'honneur des commémorations, Me Lucien Bouchard (décembre 2021, mai 2022 et août 2022, en prévision de l'activité à New Carlisle aujourd'hui même). La Fondation est sur facebook.com/fondationrenelevesque.

