Commémoration du 6 décembre - L'Ordre des ingénieurs du Québec souhaite accentuer la contribution des femmes à la profession

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW Telbec/ - En marge des activités de commémoration du 30e anniversaire de l'attentat de Polytechnique auxquelles elle participera aujourd'hui, la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Kathy Baig, ing., FIC, MBA, souhaite rappeler la place grandissante des femmes au sein du génie québécois et les initiatives qui sont mises en place pour accentuer encore davantage leur contribution à la profession.

« La profession n'a pas oublié les 14 femmes qui ont perdu la vie le 6 décembre 1989, notamment les 12 d'entre elles qui se préparaient à pratiquer le génie, a déclaré Mme Baig. Tout en honorant la mémoire de ces victimes, il faut aussi saluer la résilience et la détermination des survivants qui, chacun à leur façon, ont contribué à faire progresser notre profession et à accroître la place que les femmes y occupent. »

Des actions pour accentuer les progrès

Les femmes ont fait des progrès remarquables au sein de la profession depuis trois décennies : elles représentaient seulement 4 % des membres en 1989 et comptent pour 15 % en 2019. Pour accélérer ces progrès, l'Ordre déploie plusieurs actions concrètes en soutien à l'initiative « 30 en 30 », qui a pour objectif que 30 % des nouveaux ingénieurs soient des femmes en 2030.

Pour qu'elles choisissent d'étudier en génie, les jeunes filles ont besoin de modèles qui leur présentent la profession au bon moment dans leur parcours. À cet effet, l'Ordre a lancé cet automne le Programme des ambassadrices de la profession d'ingénieur, qui consiste à déléguer plus de 320 ingénieures pour faire la promotion du génie auprès des jeunes dans les écoles secondaires de toutes les régions du Québec. En 2020, ce programme se déploiera également au collégial.

D'autre part, afin de soutenir les étudiantes et les jeunes professionnelles du génie pour qu'elles persistent au sein de la profession, l'Ordre a mis sur pied un programme de mentorat dans le but d'inciter les membres de la profession à s'impliquer en ce sens à compter de l'an prochain.

En outre, pour souligner le 30e anniversaire de la tragédie du 6 décembre, l'Ordre a invité ses employés à porter aujourd'hui le ruban blanc, symbole de la volonté d'éliminer les violences envers les femmes et les filles. Les 65 000 membres et futurs membres de la profession sont également invités à poser le même geste dans leurs milieux respectifs.

