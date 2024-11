TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Les membres du 2e Bataillon de construction, leur famille, leurs descendants et leur communauté méritent d'être reconnus pour les sacrifices qu'ils ont consentis pour servir le Canada - sacrifices qui n'ont pas été faits uniquement sur le champ de bataille.

Aujourd'hui, à Toronto, Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, a annoncé un investissement de 500 000 $ à l'appui de projets locaux qui rendront hommage à l'héritage du 2e Bataillon de construction. Ce financement est lié à un deuxième appel de demandes pour des initiatives de commémoration des membres et des vétérans du 2e Bataillon de construction. Jusqu'à 50 000 $ par projet sont disponibles pour les initiatives d'engagement communautaire et de monuments commémoratifs de guerre dans les collectivités.

Dans le cadre de l'annonce, la ministre Petitpas Taylor s'est jointe à la mairesse Chow, des descendants des 15 hommes qui se sont enrôlés à Toronto, des représentants de la communauté du 2e Bataillon de construction, des membres et des vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes, des dirigeants de la communauté noire de la ville, des consulats de pays ayant participé à la Première Guerre mondiale et du grand public pour dévoiler une plaque qui rend hommage au service du Bataillon au Canada.

Le 2e Bataillon de construction a été formé à Pictou, en Nouvelle‑Écosse, le 5 juillet 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Ce bataillon était une unité non combattante ségréguée, la première et la seule formation de la taille d'un bataillon entièrement composée de Noirs de l'histoire militaire canadienne. L'unité a été officiellement dissoute le 15 septembre 1920, sans cérémonie ni reconnaissance pour son service ou ses sacrifices pendant la guerre.

Plus tôt cette année, Anciens Combattants Canada a lancé le premier appel de demandes pour des projets commémorant le 2e Bataillon de construction. Dans le cadre du programme, le gouvernement du Canada investit plus de 361 000 $ pour appuyer des projets en cours partout au pays.

« Les membres du 2e Bataillon de construction ont défendu notre pays avec bravoure et résilience en dépit de l'adversité et de la discrimination. Ensemble, nous devons continuer à faire connaître et à reconnaître leur histoire afin que leur héritage, ainsi que celui de leur famille et de leur communauté, perdure. J'encourage les organismes à commémorer le Bataillon et à présenter une demande de financement. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Malgré les obstacles et la discrimination auxquels les membres du 2e Bataillon de construction se sont heurtés pendant et après la Première Guerre mondiale, leur service exemplaire constitue une partie importante de l'histoire militaire du Canada. Bien que nous soyons fiers de souligner leur contribution inestimable à notre pays, nous devons aussi continuer de reconnaître le racisme systémique auquel ils ont fait face et d'y réfléchir. Le gouvernement du Canada demeure déterminé à financer des activités commémoratives, du matériel pédagogique et des monuments commémoratifs de guerre communautaires au sujet du 2e Bataillon de construction, afin que les Canadiens et Canadiennes puissent rendre hommage à son héritage et s'employer à bâtir un avenir plus juste et plus équitable pour tous. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux braves hommes du 2e Bataillon de construction, dont le service et les sacrifices témoignent d'une force et d'une résilience exceptionnelles. Face à la discrimination systémique, ces soldats ont persévéré et légué au Canada un modèle de courage et de dévouement qui demeure une source d'inspiration aujourd'hui encore. Cette plaque sert non seulement à commémorer leurs contributions, mais aussi à rappeler les injustices qu'ils ont subies et à susciter la réflexion. La ville de Toronto appuie fièrement leur famille et leurs descendants pour s'assurer que leurs histoires sont célébrées et leur mémoire préservée. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

Ce financement spécial vise à donner suite à l'une des recommandations formulées par le Comité consultatif sur la présentation d'excuses nationales (CCPEN) en créant des possibilités d'éducation, de commémoration et de reconnaissance à l'égard du 2 e Bataillon de construction.





Bataillon de construction. Le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes (MDN/FAC) ont fourni 2,25 millions de dollars sur cinq ans pour des activités commémoratives, du matériel pédagogique et des monuments commémoratifs de guerre dans les collectivités qui rendent hommage au 2 e Bataillon de construction.





Bataillon de construction. Ce financement, qui est administré par l'intermédiaire du Programme de partenariat pour la commémoration d'Anciens Combattants Canada, en est à sa deuxième année. La date limite pour la présentation des demandes de financement en vue de projets qui seront réalisés en 2025-2026 est le 30 janvier 2025.





Le Programme de partenariat pour la commémoration offre du financement à des organismes qui rendent hommage aux contributions et aux sacrifices des vétérans et vétéranes du Canada et aux personnes qui sont mortes en service.

