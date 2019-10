Comme la plupart des économies avancées, l'économie du Québec connaît un processus de tertiarisation depuis la fin des années 1990

Les parts des industries productrices de biens dans le PIB diminuent aussi au Canada et en Ontario

La part des industries productrices de biens dans le PIB a diminué plus fortement en Ontario qu'au Québec, passant de 31,3 % en 1997 à 22,7 % en 2018. Pour le Canada, les parts sont de 32,0 % en 1997 et de 27,9 % en 2015, soit des résultats semblables à ceux enregistrés pour le Québec. Toutefois, tant pour l'Ontario que pour le Canada, la part n'a pas cessé de diminuer au cours des dernières années.

Malgré une diminution de sa part relative, le secteur de la fabrication au Québec demeure plus important qu'au Canada et qu'en Ontario

Comme ce fut le cas pour l'ensemble des industries productrices de biens, la contribution du secteur de la fabrication au PIB du Québec a connu une tendance à la baisse, passant de 21,0 % en 1997 à 13,3 % en 2013. Depuis, cette part a augmenté légèrement.

Cependant, ce secteur demeure le plus important de l'économie du Québec : en 2018, sa production représentait 14,1 % du PIB. Il s'agit d'une contribution plus importante qu'en Ontario (12,2 %) et que dans l'ensemble du Canada (10,7 % en 20151).

____________________________ 1 Les données relatives au produit intérieur brut (PIB) aux prix de base du Canada ainsi qu'à la contribution des différents secteurs au PIB du Canada ne sont disponibles que jusqu'en 2015.

