DORVAL, QC, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Location Brossard, chef de file de la location de camions et de remorques au Québec, annonce une initiative majeure visant à amorcer la transition énergétique de son parc de véhicules commerciaux en collaboration avec Cléo, filiale d'Hydro-Québec spécialisée dans la gestion sur mesure de la recharge des parcs de véhicules électriques commerciaux, et GLOBOCAM, concessionnaire de camions lourds, expert en camions électriques.

De gauche à droite : Jeff Desruisseaux (Président-directeur général, Cléo), William Boulay (Conseiller en location, Location Brossard), Sylvain Cabanetos (Chargé de comptes, Cléo), Daniel Duquette (Directeur des ventes, Location Brossard), Marc-André Barretti (Gestionnaire des garanties, Location Brossard), Steve Houle (Conseiller en location et entretien, Location Brossard), Jean-Philippe Riou (Vice-président finance, Location Brossard), Jean-François Brossard (Directeur, technologies et innovatinos énergétiques, Location Brossard), Édouard Dalpé (Représentant aux ventes, GLOBOCAM), Maxime Boyer (Président, GLOBOCAM), Guillaume Chénard (Vice-président, ventes, GLOBOCAM), Valérie Monette (Spécialiste produit, Cléo), Thierry Salem (Directeur, ventes, GLOBOCAM), Maxime Thibault, (Mécanicien, Location Brossard), Trancito Carrillo, (Mécanicien, Location Brossard) (Groupe CNW/Cléo)

Cette décision renforce la position de Location Brossard en tant que pionnière de la mobilité durable et lui permet d'offrir une solution complète à ses clients, les aidant à faire l'expérience de l'électrification des transports sans tracas. Dans le cadre de cette initiative, Location Brossard mettra à la disposition de sa clientèle dix camions lourds électriques ainsi que l'infrastructure de recharge nécessaire. Les clients de Location Brossard, tels que Guilbault Transport, Emballages Carrousel, Groupe St-Hubert, Transport Gariépy et l'une des principales sociétés canadiennes spécialisées dans les produits de santé bénéficieront de cette transition vers des véhicules électriques.

En plus des infrastructures de recharges déployées par Cléo, les clients de Location Brossard bénéficieront aussi de la plateforme intelligente de Cléo. Cette dernière permet de gérer, de manière optimale et personnalisée, la recharge des camions et l'ajustement des périodes de recharge afin de minimiser les coûts énergétiques et de maximiser l'efficacité opérationnelle. Ces actions contribueront à réduire la facture d'électricité des clients tout en favorisant une utilisation responsable de l'énergie électrique.

« Chez Location Brossard, nous considérons qu'il est de notre devoir d'être à l'avant-garde des changements positifs dans notre industrie. Nous sommes fiers d'être parmi les premières entreprises québécoises à jouer un rôle actif dans la décarbonation des transports lourds. L'électrification de notre flotte de camions est une étape majeure dans cette direction. »

- Jean-François Brossard, directeur des technologies et innovations énergétiques de Location Brossard

« Cette collaboration exemplaire avec Location Brossard et GLOBOCAM témoigne de l'engagement des acteurs de l'écosystème québécois des transports envers l'accélération de la transition énergétique et de la décarbonation de notre économie. Nous sommes particulièrement fiers de mettre à profit notre expertise en optimisation de la recharge de parcs de véhicules à Location Brossard, qui démocratise l'accès aux camions lourds électriques à l'échelle du Québec »

- Jeff Desruisseaux, président-directeur général de Cléo

« GLOBOCAM est fière de jouer un rôle clé dans cette initiative de Location Brossard pour électrifier son parc de véhicules commerciaux. Notre engagement envers la transition énergétique et notre expertise dans les poids lourds électriques sont parfaitement alignés avec cette vision de la durabilité. Ensemble, nous ouvrons une voie vers un avenir plus propre et plus efficace pour le transport commercial au Québec »

- Guillaume Chénard, vice-président des ventes chez GLOBOCAM

Projet en bref :

GLOBOCAM Acquisition de cinq camions Freightliner eCascadia de classe 8 équipés d'une batterie de 438 kWh et d'une puissance équivalente à un moteur de 470 HP Acquisition de cinq camions Freightliner eM2 de classe 7 équipés d'une batterie de 291 kWh et d'une puissance équivalente à un moteur de 255 HP

Cléo Plateforme intelligente de gestion de la recharge Installation de trois bornes ABB Terra 184 de 180 kW Installation de deux bornes ABB DC Wallbox de 24 kW





Un emplacement : 2190, boulevard Hymus à Dorval , Québec H9P 1J7

À propos de Location Brossard

Fondée en 1973, Location Brossard est le plus grand locateur de véhicules lourds au Québec, servant plus de 850 clients corporatifs. Avec une équipe de plus de 150 spécialistes, elle possède un parc de plus de 3 600 véhicules.

À propos de GLOBOCAM

Fondée dans l'arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, en 1994, GLOBOCAM est devenue au fil des ans le plus important réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec. Comptant sur une équipe de plus de 550 personnes réparties dans neuf concessionnaires, l'entreprise familiale offre la vente des camions neufs de marques Freightliner et Western Star, la vente de camions usagés de toutes marques, ainsi que la réparation et l'entretien complet de ces véhicules. Elle opère également un vaste département de pièces et un volet de financement.

À propos de Cléo

Cléo est une filiale d'Hydro-Québec dont la mission est d'accélérer l'électrification des parcs de véhicules commerciaux en accompagnant les opérateurs pour assurer le succès de leur transition. De la conception de l'infrastructure à la gestion dynamique de la recharge au quotidien, Cléo propose des solutions sur mesure, une expertise impartiale et un accompagnement personnalisé pour assurer la fiabilité des opérations de recharge et une transition énergétique réussie et durable.

