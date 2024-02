MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar »), l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec, annonce la publication d'une présentation de mise à jour pour les investisseurs en titres à revenu fixe.

La présentation contient des informations sommaires sur Cominar, telles que :

Un aperçu de l'évolution du portefeuille immobilier de Cominar depuis sa privatisation le 1 er mars 2022;

mars 2022; Un aperçu de la performance opérationnelle depuis le 1 er mars 2022;

mars 2022; Ses initiatives stratégiques incluant les opportunités de développement pouvant exister au sein du portefeuille.

La présentation aux investisseurs est accessible via la section « Événements et présentations aux investisseurs » sous la rubrique « Relations investisseurs » sur le site Internet de Cominar à l'adresse suivante : cominar.com/fr/investisseurs/conference/

À PROPOS DE COMINAR

Fondée en 1965, Cominar est l'un des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Québec. Guidée par ses valeurs et son expertise, sa mission est de créer des milieux de vie modernes et marquants au sein de son portefeuille constitué d'immeubles de bureaux, commerciaux et à usages mixtes. Détenant des actifs à haut potentiel de densification et situés stratégiquement près des principaux axes de transport, son ambition est de bâtir des communautés d'avenir qui transformeront le paysage urbain et contribueront positivement au développement des communautés où elle est présente. www.cominar.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant Cominar, son exploitation, sa stratégie, son rendement financier et sa situation financière. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de Cominar dont il est question dans les présentes pourraient s'écarter sensiblement de ceux qui sont explicites ou implicites à ces énoncés. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de Cominar. Cette mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar, et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives susmentionnées, sauf tel que requis par les lois applicables.

