La TD accepte jusqu'au 26 août les demandes de subvention des organismes admissibles du Canada et des États-Unis qui s'emploient à combler les pertes d'apprentissage disproportionnées attribuables à la COVID-19.

TORONTO et CHERRY HILL, N.J., le 12 juill. 2021 /CNW/ - Pour combler les pertes d'apprentissage prévues chez les élèves de la maternelle à la fin du secondaire, la TD a annoncé aujourd'hui l'ouverture de la période de candidature pour l'édition 2021 du défi TD Prêts à agir. Cette année, la TD souhaite soutenir les organismes caritatifs et à but non lucratif qui mettent au point des solutions novatrices visant à combler, chez les élèves de la maternelle à la fin du secondaire touchés de façon disproportionnée, les pertes d'apprentissage prévues en mathématiques et en lecture attribuables à la pandémie de COVID-19. En tout, elle offrira ainsi 10 millions de dollars canadiens sous forme de subventions à des organismes admissibles du Canada et des États-Unis.

D'après les études menées sur le sujet, l'apprentissage virtuel et à distance risque d'augmenter de manière disproportionnée les pertes d'apprentissage chez les élèves qui n'ont pas toujours accès aux technologies, à un espace privé ou à la supervision d'un enseignant, notamment :

les élèves issus de ménages à faible revenu;

les élèves ayant un accès limité à Internet;

les élèves autochtones et racisés;

les élèves ayant un handicap.

Le défi TD Prêts à agir est un volet essentiel de la plateforme d'entreprise citoyenne de la Banque, La promesse TD Prêts à agir. Depuis 2018, la TD a ainsi consacré 30 millions de dollars canadiens pour aider à résoudre des problèmes sociaux urgents associés à plusieurs vecteurs de changement interreliés de La promesse TD Prêts à agir.

Les demandes de subvention seront acceptées jusqu'au 26 août 2021. Pour en savoir plus, visitez le site td.com/ledefitdpretsaagir.

Citations

« Non seulement les pertes d'apprentissage causées par la pandémie de COVID-19 frappent plusieurs collectivités aujourd'hui, mais elles pourraient aussi se répercuter sur la société pendant des générations. Cette année, le défi TD Prêts à agir s'adresse donc aux organismes admissibles qui s'emploient à combler ces pertes en offrant aux élèves des solutions novatrices et évolutives pour les aider à suivre le rythme. » - Shelley Sylva, chef, Responsabilité sociale aux États-Unis, TD Bank, America's Most Convenient BankMD.

« Il est impératif de compenser les pertes d'apprentissage associées à la pandémie qui touchent les enfants les plus désavantagés par les perturbations de l'enseignement primaire et secondaire en Amérique du Nord. L'une des meilleures manières d'assurer un avenir radieux aux enfants, c'est de contribuer à leur éducation. C'est dans cette optique que la TD finance depuis des années le Club de lecture d'été TD, des programmes d'alphabétisation des enfants en bas âge et l'initiative Un livre à moi TD. Cette édition du défi TD Prêts à agir est un autre moyen pour nous de contribuer à combler les pertes d'apprentissage causées par la pandémie et d'aider les enfants concernés à avoir foi en leur avenir. » - Naki Osutei, vice-présidente associée, Impact social (Canada), Groupe Banque TD.

À propos de La promesse TD Prêts à agir

La TD s'est engagée depuis longtemps à enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et des collectivités. Dans le cadre de sa plateforme d'entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d'un milliard de dollars canadiens (775 millions de dollars américains) au total d'ici 2030 dans quatre domaines essentiels pour ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et plus durable : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé. Par La promesse TD Prêts à agir, la TD aspire à relier ses activités, ses initiatives philanthropiques et son capital humain pour aider les gens à se sentir plus en confiance, pas seulement par rapport à leurs finances, mais aussi par rapport à leur capacité d'atteindre leurs objectifs personnels dans un monde en évolution. Pour plus d'information, visitez le www.td.com/lapromessetdpretsaagir.

