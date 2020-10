Adyen assurera l'uniformité des paiements commerciaux pour Columbia Sportswear Company et ses marques, notamment Columbia, Sorel, Mountain Hardwear et prAna

AMSTERDAM, le 8 oct. 2020 /CNW/ - Adyen (AMS: ADYEN), la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie par Columbia Sportswear Company (CSC), chef de file mondial de l'industrie des vêtements, chaussures, accessoires et équipements conçus pour des modes de vie actifs, pour être son principal fournisseur de services de paiement. Les solutions d'Adyen sont déjà mises en place auprès des marques de CSC, et continuerons d'être déployées aux États-Unis, au Canada et en Europe auprès de toutes ses grandes marques, y compris Columbia, Sorel, Mountain Hardwear et prAna.

En formant un partenariat avec Adyen, CSC et sa famille de marques auront accès à une plateforme commerciale uniformisée qui leur permettra d'avoir une vision globale des paiements et des données sur les clients pour les achats en magasin et en ligne.

Étant donné que la pandémie mondiale maintient les gens chez eux, les clients se tournent de plus en plus vers le magasinage en ligne. En 2020, il est devenu encore plus essentiel pour CSC et ses marques de disposer d'une plateforme intégrée offrant une expérience uniforme pour tous les canaux.

« Choisir Adyen était une évidence au moment où nous renforçons l'uniformité de nos capacités de commerce afin de créer une expérience, en ligne et en magasin encore, meilleure pour les consommateurs, a déclaré Mike Hirt, dirigeant principal de l'information de Columbia Sportswear Company. Nous sommes heureux d'avoir eu la clairvoyance d'entamer notre collaboration avec Adyen avant que la crise liée à la COVID-19 n'éclate et que les consommateurs commencent à préférer effectuer leurs achats en ligne et avec des moyens de paiement sans contact. »

« Nous sommes honorés de travailler avec Columbia Sportswear Company et sa famille de marques en vue d'offrir une meilleure expérience client à leurs clientèles aux États-Unis, au Canada et ailleurs, a affirmé Kamran Zaki, chef de l'exploitation chez Adyen. L'évolution des modes de paiement dans le secteur de la vente au détail est plus rapide que jamais, et les entreprises doivent être équipées pour rester au fait des nouvelles tendances. Bon nombre de ces tendances se manifestent au moment de passer à la caisse, et, ensemble, nous espérons créer une expérience de magasinage positive dans tous les canaux. »

Pour en savoir plus, visitez le site www.adyen.com .

À propos d'Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) est la plateforme de paiement de choix pour de nombreuses entreprises de premier plan dans le monde, fournissant une infrastructure moderne de bout en bout reliant directement Visa, Mastercard et les méthodes de paiement privilégiées par les consommateurs à l'échelle mondiale. Adyen livre des paiements sans obstacle sur des canaux en ligne, mobiles et en magasin. Avec des bureaux partout dans le monde, Adyen sert des clients comme Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos et L'Oréal. La collaboration avec Columbia Sportswear Company, décrite dans le présent communiqué, souligne la croissance continue d'Adyen auprès des commerçants actuels et nouveaux au fil des ans.

À propos de Columbia Sportswear Company

Columbia Sportswear Company s'est constitué un portefeuille de marques de vêtements, chaussures, accessoires et équipements conçus pour des modes de vie actifs qui font de l'entreprise le chef de file mondial de ce secteur. Fondée en 1938 à Portland, en Oregon, l'entreprise vend aujourd'hui ses marques dans près de 90 pays. Outre la marque ColumbiaMD, Columbia Sportswear Company est également propriétaire des marques Mountain HardwearMD, SORELMD et prAnaMD. Pour en savoir plus, consultez les sites Web de l'entreprise : www.columbia.com , www.mountainhardwear.com , www.sorel.com et www.prana.com .

