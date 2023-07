OTTAWA, ON, le 16 juill. 2023 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a approuvé une demande d'aide fédérale de Colombie-Britannique afin d'appuyer les efforts pour lutter contre les feux de forêt.

La Colombie-Britannique connaît actuellement une saison de feux de forêt difficile et a déployé toutes les ressources provinciales et locales disponibles pour répondre aux incendies dans l'ensemble de la province.

À l'appui de cette demande, l'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale, a autorisé les Forces armées canadiennes (FAC) à fournir :

le personnel et les ressources pour aider et faciliter la lutte contre les incendies;

les moyens de transport aérien pour les tâches de mobilité et de logistique, y compris l'évacuation des communautés isolées;

un soutien à la planification et à la coordination.

En plus du déploiement des FAC, le gouvernement fédéral fournit également les mesures de soutien suivantes :

La Garde côtière canadienne fournit :

du personnel à l'appui des activités de gestion, d'exploitation et d'administration des postes de commandement d'intervention du BC Wildfire Service (service des feux de forêt de la Colombie-Britannique);



une installation de transit maritime pour le matériel et le personnel de lutte contre les incendies;



deux hélicoptères pour transporter les pompiers et l'équipement dans les endroits éloignés.



La Garde côtière canadienne fournira également du soutien et de l'aide aux collectivités côtières éloignées, au cas où l'accès à ces collectivités serait restreint.

Services aux Autochtones Canada (SAC) fournit des fonds pour la préparation, l'atténuation, l'intervention et le rétablissement par l'entremise du Programme d'aide à la gestion des urgences (PAGU) afin de renforcer la capacité à faire face aux événements d'urgence, y compris les feux de forêt. SAC travaille en étroite collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, la First Nations' Emergency Services Society of British Columbia et la First Nations Health Authority pour s'assurer que les Premières Nations reçoivent tout le soutien nécessaire pour faire face aux événements d'urgence et aux évacuations. SAC reste en étroite relation avec les Premières Nations concernées afin de s'assurer qu'elles bénéficient d'un soutien total en cas d'événements d'urgence et d'évacuations.

Transports Canada, Parcs Canada, Services publics et Approvisionnement Canada et la Gendarmerie royale du Canada se tiennent prêts à fournir de l'aide pour répondre aux besoins supplémentaires dans le cadre de leurs propres mandats, le cas échéant

Le Centre des opérations du gouvernement travaille à coordonner l'aide fédérale à l'intervention en cas de feux de forêt dans la province de Colombie-Britannique et dans l'ensemble du pays.

Citations

« Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement de la Colombie-Britannique afin de mobiliser les ressources fédérales pour aider à gérer les feux de forêt. Cela a été une saison de feux de forêt difficile pour les communautés dans l'ensemble du pays et je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers les partenaires d'intervention de tous les ordres de gouvernement, en particulier envers le personnel de lutte contre les incendies, pour leur engagement indéfectible à l'égard de la sécurité de tous les Canadiens. De l'intervention au rétablissement et à la reconstruction, le gouvernement du Canada sera présent.! »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les Forces armées canadiennes se tiennent prêtes à aider la Colombie-Britannique dans ses efforts de lutte contre les feux de forêt et à contribuer à l'évacuation des communautés isolées. Au cours des derniers mois, nos membres ont été présents pour les Canadiens partout au pays pendant cette période sans précédent, et je remercie toutes les personnes impliquées pour leur dévouement et leur travail acharné en réponse aux feux de forêt et aux évacuations des communautés en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et maintenant en Colombie-Britannique.! »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« Les Premières Nations de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du pays continuent d'être touchées de manière disproportionnée par les feux de forêt et les événements météorologiques extrêmes. Ces événements deviendront de plus en plus fréquents en raison des impacts des changements climatiques. Le gouvernement du Canada apporte aux Premières Nations tout le soutien dont elles ont besoin. Nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra et, le moment venu, nous appuierons les efforts de rétablissement. Je tiens à remercier les chefs, les gardiens du feu autochtones et les premiers intervenants qui travaillent d'arrache-pied pour assurer la sécurité de tous.! »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Je sais à quel point les feux de forêt peuvent être dévastateurs, et je tiens à assurer aux habitants de la Colombie-Britannique que la Garde côtière canadienne est prête à vous appuyer. Nous sommes sur place, avec nos ressources et nos services, pour venir en aide à la province de la Colombie-Britannique, et nos pensées vous accompagnent. Nous sommes profondément reconnaissants envers les premiers intervenants, les pompiers et tous ceux qui travaillent fort et risquent leur vie pour contenir et éteindre ces feux de forêt.»

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Depuis le début de la saison, 1 062 de forêt ont brûlé plus de 1,26 million d'hectares de terres en Colombie-Britannique, ce qui dépasse largement la moyenne saisonnière.

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner la réponse du gouvernement du Canada aux événements d'urgence.

aux événements d'urgence. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal. Si les municipalités ont besoin d'aide, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal. Si les municipalités ont besoin d'aide, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales supplémentaires sont nécessaires pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciale-territoriale et interministérielle.

Si les autorités provinciales et territoriales ont besoin d'aide, elles peuvent en faire la demande aux Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent lors de catastrophes naturelles au Canada , elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS.

, elles le font dans le cadre de l'opération LENTUS. L'aide des FAC complète et améliore les ressources provinciales et locales à l'aide de capacités uniques, y compris le personnel et le matériel militaires. L'objectif principal est d'aider les autorités provinciales et locales à stabiliser la situation et de rassurer les résidents canadiens dans les zones touchées.

Le nombre de membres des FAC déployés dans la région variera selon les tâches qui sont déterminées par les provinces.

Le Centre des opérations du gouvernement travaille en étroite collaboration avec les bureaux régionaux de Sécurité publique Canada en cas d'urgence. Ces bureaux régionaux, qui sont situés dans toutes les provinces et dans le Nord, fournissent des commentaires et des points de vue régionaux tout en appuyant la coordination de l'intervention fédérale en cas d'urgence. Leurs réseaux de représentants provinciaux et territoriaux, d'autres ministères et organismes fédéraux ainsi que de diverses collectivités et d'intervenants sont essentiels à ce travail.

Produits connexes

Liens connexes

Personnes-ressources

Annie Cullinan

Directrice des communications

Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada

et ministre de la Protection civile

[email protected]

Relations avec les médias

Sécurité publique Canada

613 991-0657

[email protected]

Relations avec les médias

Ministère de la Défense nationale

613 904-3333

[email protected]

Zeus Eden

Attaché de presse

Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones

[email protected]

Relations avec les médias

Services aux Autochtones Canada

819-953-1160

[email protected]

Matthew Dillon

Directeur des communications

Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

613-992-3474

[email protected]

Relations avec les médias

Pêches et Océans Canada

613-990-7537

[email protected]

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada