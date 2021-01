Colloque sur la santé mentale en éducation : Prendre soin des jeunes et de ceux qui s'en occupent

MONTRÉAL, le 27 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés présente un colloque virtuel sur la santé mentale, ouvert à tout le personnel en éducation, et ce, jusqu'au 29 janvier. L'évènement a pour objectif de guider et d'outiller les participants pour mieux prévenir et identifier les problèmes de santé mentale, et être en mesure de bien accompagner les élèves et les membres du personnel lorsqu'une situation se présente. Les participants peuvent aussi découvrir différentes pratiques afin d'assurer et de renforcer leur bienêtre.

Un colloque qui réunit des expertises variées

Pour amorcer la réflexion, les participants auront l'occasion de se familiariser en direct ce matin avec le parcours d'Étienne Boulay, ancien joueur professionnel de football, animateur de télévision et conférencier. La conférence Le parcours d'un battant dévoile l'histoire tumultueuse et inspirante de l'ancien joueur de football québécois. Les participants ont l'occasion de poser leurs questions directement à l'athlète.

Pendant les trois jours du colloque, les participants ont accès à 15 ateliers qu'ils peuvent visionner à leur rythme. Ces ateliers visent à partager l'expertise de figures réputées dans le domaine de la santé mentale, incluant Éric Morissette, professeur agrégé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, le Dr Nicolas Chevrier, psychologue et président de Services psychologiques Séquoia, Inc., et Marie-Josée Drouin, CHRA et présidente de Arima Conseil.

L'école : un rôle clé pour la santé mentale

Au cours des dernières années, diverses études ont démontré une détérioration troublante de la santé mentale des jeunes. D'autres études soulignaient qu'un nombre croissant du personnel de l'éducation vivait de la détresse psychologique.

« Les experts s'entendent pour dire qu'un développement affectif et social sain durant l'enfance est un gage de santé mentale et de résilience tout au long de la vie, a déclaré David Bowles, président de la Fédération. À ce titre, les écoles ont un rôle clé à jouer, en partenariat avec les familles et différents intervenants du milieu de la santé. Ce rôle est d'autant plus important alors que les jeunes sont confrontés à une pandémie mondiale qui a pour effet de les isoler et de les priver des nombreuses activités qui, en temps normal, viennent soutenir la motivation scolaire et représentent une de leur principale source de bonheur. »

