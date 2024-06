TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 juin 2024 /CNW/ - Une centaine de personnes sont réunies aujourd'hui au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières pour le Colloque Faut que ça bouge! Cet évènement réunit des enseignantes et des enseignants d'éducation physique et à la santé des écoles publiques et privées, primaires et secondaires du Québec, ainsi que des experts.

Cette mobilisation vise à favoriser les échanges et le partage de pratiques reconnues pour faire initier les jeunes à une variété d'activités sportives et les amener à acquérir de saines habitudes de vie.

Organisée en collaboration avec le Séminaire Saint-Joseph , CADRE21 et la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ), la journée de formation offre des conférences et un choix d'ateliers.

, CADRE21 et la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FÉÉPEQ), la journée de formation offre des conférences et un choix d'ateliers. Le colloque vise les objectifs suivants :

Identifier des moyens de documenter les apprentissages et d'offrir de la rétroaction efficace aux élèves sur les plateaux.

Explorer comment accompagner les élèves afin qu'ils progressent, et ce, en suivant le rythme de chacun.

Découvrir et expérimenter des activités physiques et sportives innovantes et émergentes pour varier les moyens d'action.

Réfléchir à des moyens de susciter la motivation et l'engagement des élèves dans un contexte d'activité physique.

Évaluer le niveau de développement des compétences des élèves à l'aide de grilles.

Avec son dynamisme et son expertise diversifiée, Matthieu Quiviger, ancien joueur des Alouettes, commentateur sportif et éducateur, est invité à prononcer la conférence d'ouverture en parlant de l'influence de l'éducation physique et à la santé dans son parcours.

« L'initiation aux sports se fait à l'école pour certains jeunes. C'est exactement mon cas. C'est en 4e année du primaire que sont apparues les premières racines d'une carrière qui durera 35 ans, » explique M. Quiviger

Tout au long de la journée, les participants pourront choisir parmi divers ateliers, parcourir un salon des exposants et profiter d'une pause collation santé.

Pour clore ce colloque, Anne Genest présente une conférence intitulée « Rien ne sert de courir ».

« Pour certains élèves, l'activité physique à l'école est un facteur de persévérance. Malheureusement, pour d'autres, c'est encore un mauvais moment à passer. Les échanges lors de cette journée visent à réfléchir à des solutions concrètes pour que tous les jeunes acquièrent le goût de bouger et aient l'occasion de découvrir des activités physiques qui leur permettent de s'engager et qu'ils auront envie de pratiquer tout au long de leur vie, » explique Dany Dallaire, directeur général du Séminaire Saint-Joseph qui accueille l'évènement.

SOURCE Fédération des établissements d'enseignement privés

Renseignements: entrevue et demande d'information, Vincent Gauthier, Séminaire St-Joseph, (819) 376-4459 Poste 144, [email protected]; Christian Leclair, Directeur général FÉEPEQ, [email protected], 819-991-2442; Geneviève Beauvais, Fédération des établissements d'enseignement privés, 514-381-8891, poste 238, [email protected]