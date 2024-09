Colloque 2024 de l'Institut national des mines - Près de 200 intervenants rassemblés pour l'événement

Trois conférences, un panel et un atelier de co-création

Désirant mettre en avant-scène les besoins de l'industrie minière et favoriser les discussions pour l'actualisation de l'offre de formation minière québécoise ainsi que le développement des compétences, trois conférences, un panel ainsi qu'un atelier de réflexion ont été proposés lors du colloque.

Une première conférence, intitulée « La salle de contrôle et les compétences de la main-d'œuvre : symboles de performances opérationnelles », a été présentée par Sonny Melançon, collaborateur en téléopération et automatisation chez Eldorado Gold Québec. Afin d'approfondir la définition de la salle de contrôle, d'exprimer la vision actuelle et future de ce concept et de répondre aux enjeux de main-d'œuvre et de formation à actualiser, un panel regroupant des représentants de l'Institut national des mines, de Polytechnique Montréal, de mine Raglan (Glencore) ainsi que de la mine Éléonore (Newmont Corporation) ont pu se pencher sur la vision d'avenir et les compétences nécessaires pour opérer les salles de contrôle d'aujourd'hui, mais aussi de demain.

Afin de faire une place de choix à l'éducation, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James a proposé une conférence, haute en couleur, qui a su mettre en valeur le modèle de l'organisation qui a pour ambition de « réfléchir autrement » pour « faire autrement » de manière à répondre aux besoins de formation de l'industrie minière et contribuer ainsi au développement socio-économique de sa région, le Nord-du-Québec.

Afin de profiter de la richesse des perspectives et connaissances des participantes et participants au colloque, l'Institut a proposé un atelier de co-création afin de faire réfléchir l'auditoire sur les programmes de formation, les parcours, les besoins de formation prioritaires et les pratiques innovantes du secteur minier. Cette nouveauté du colloque a été un point culminant des échanges.

« En présentant notre événement dans une des régions les plus prospères en ressources minérales, soit la région du Nord-du-Québec, l'Institut national des mines a pu jouer son rôle de mobilisateur entre les divers intervenants afin de contribuer à l'actualisation de la formation pour répondre aux besoins du marché du travail. L'atelier de co-création d'hier après-midi a permis aux participantes et participants de marquer un temps d'arrêt afin de prendre conscience de l'importance de la formation et de son évolution pour assurer un maximum de retombées pour le secteur minier. Grâce aux résultats de cet atelier, nous disposerons de pistes claires pour poursuivre notre mandat, soit celui de bonifier l'offre de formation minière québécoise », exprime Christine Duchesneau, présidente-directrice générale de l'Institut national des mines.

Pour clore l'événement, un dîner-conférence intitulé « L'engagement chez Nemaska Lithium : plus qu'une vocation, un courant continu! » a permis d'en apprendre davantage sur cette entreprise minière qui désire contribuer à la prospérité du Québec grâce à l'exploitation du lithium. L'expérience unique de Mme Annie Pelletier, vice-présidente des ressources humaines et communications chez Nemaska Lithium, a permis de présenter son organisation, sa vision du développement grâce aux partenariats, ses projets et ses enjeux prioritaires.

En conclusion, la présidente du conseil, Mme Marjolaine Drouin a tenu à annoncer en primeur que l'Institut national des mines tiendra son 10e colloque, en septembre 2025, à Rouyn-Noranda, et que cet événement sera également l'occasion de souligner le 15e anniversaire de l'existence de l'organisation. À noter qu'il est possible de réécouter les conférences et de parcourir la galerie de photographies du colloque en visitant : www.inmq.gouv.qc.ca/colloque2024.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

