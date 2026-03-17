Collisions mortelles sur l'autoroute 50 - Deux coroners formulent des recommandations communes pour mieux protéger la vie humaine

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt de neuf rapports d'investigation comportant des recommandations communes visant à prévenir la survenance de collisions mortelles sur l'autoroute 50.

Les coroners Me Denyse Langelier et Me Julie A. Blondin rendent publiques aujourd'hui leurs conclusions concernant neuf décès survenus au cours des dernières années à la suite de collisions sur l'autoroute 50. Plus précisément, Me Langelier a analysé les circonstances entourant six décès survenus lors de cinq événements distincts, tandis que Me Blondin s'est penché sur deux événements mortels ayant mené à trois décès.

Les coroners rappellent que l'autoroute 50, qui relie la ville de Gatineau à l'autoroute 15 dans les Laurentides, a depuis plusieurs années été le site de nombreuses collisions frontales mortelles. L'aménagement des voies de circulation y varie selon les secteurs : certaines sections sont à quatre voies divisées, tandis que d'autres sont à chaussée contiguë, sans séparation physique pour délimiter les voies en direction opposée. Selon les coroners, cette configuration peut accroître le risque de collisions frontales, souvent aux conséquences fatales.

Elles soulignent par ailleurs que, depuis 2008, plusieurs rapports de coroners recommandent au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'élargir l'autoroute 50 à quatre voies ou encore d'installer des glissières médianes afin d'accroître la sécurité. Bien que le ministère ait procédé à certains travaux de réaménagement visant à améliorer la sécurité de l'autoroute sur un tronçon en particulier, les événements analysés démontrent que des risques persistent, particulièrement sur les segments à chaussée contiguë.

Afin de protéger la vie humaine, les deux coroners recommandent que le ministère des Transports et de la Mobilité durable :

Prenne les moyens requis pour sécuriser l'autoroute 50 afin d'éviter des collisions frontales par la pose de glissières de sécurité médianes afin de séparer les voies de circulation en direction est et ouest ;





S'assure de procéder aux travaux planifiés d'élargissement et de réaménagement à quatre voies de l'autoroute 50 afin de sécuriser cette autoroute et éviter des collisions mortelles ou des blessures graves aux passagers des véhicules.

Pour consulter leurs rapports d'investigation, veuillez cliquer sur les numéros de dossiers suivants :

Me Denyse Langelier -- 2021-05430, 2023-09073, 2023-09074, 2024-02350, 2024-03209 et 2025-00559

Me Julie A. Blondin -- 2025-06906, 2025-06935 et 2025-07740

Les rapports présentés sont dans une version dénominalisée (sans le nom du défunt). Chaque rapport peut être obtenu dans sa version originale, incluant le nom du défunt, sur demande adressée au Bureau du coroner.

Source :

Jake Lamotta Granato

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SOURCE Bureau du coroner