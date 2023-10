Collège Regina Assumpta : les profs en grève pour la première fois de leur histoire

MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Pour une première fois en près de soixante-dix ans d'existence de l'établissement, la centaine de profs du Collège Regina Assumpta se voient obligés de déclencher la grève pour dénoncer la fermeture de la part de la direction et la détérioration déplorable des relations de travail. Le syndicat souhaite limiter le plus possible l'impact de ces moyens de pression sur les élèves et leurs parents.

« Nous aimons notre établissement et avons à cœur la réussite de nos élèves. C'est ultimement pour eux que nous piquetons aujourd'hui, pour une amélioration des conditions d'enseignement au Collège et pour obtenir une convention collective à l'image des défis de 2023. Qu'attend la direction générale pour mandater ses négociateurs ? », se demande Patrick Lupien, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Regina Assumpta (SEECRA-CSN). Après une quinzaine de séances de négociation, dont trois en conciliation, la partie patronale se braque et ne suggère aucune solution.

Quatre principales revendications des profs :

Augmentation du nombre de congés de maladie afin de prévenir l'épuisement professionnel et favoriser la rétention du personnel ;

Fixation de règles d'encadrement de l'enseignement à distance et des changements technologiques, conjointement et par une entente avec le syndicat, puisque cela a une incidence considérable sur la préparation des cours ;

Ouverture d'un local dédié aux élèves à besoins particuliers en constante augmentation, nécessitant du temps additionnel pour compléter leurs évaluations (tiers-temps) ;

Réduction du nombre maximal d'élèves par classe au premier cycle pour leur offrir un meilleur suivi.

« Nos membres, qui participent à une négociation coordonnée de l'enseignement privé, savent que d'autres collèges consentent à ces demandes constructives et logiques pour la réussite éducative. Faire la grève est une action forte, jamais prise à la légère. Nous les appuyons sans réserve dans leurs revendications, pour le bien des jeunes », précise Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

« En ces temps de pénurie, alors que l'éducation doit être une priorité nationale, il faut tout mettre en œuvre pour valoriser et retenir celles et ceux qui déploient énergie et cœur afin de bien former les élèves. Ça passe forcément par de meilleures conditions de travail, dans les classes », ajoute Katia Lelièvre, troisième vice-présidente de la CSN.

« La direction du Collège Regina Assumpta a la responsabilité d'offrir des conditions qui soient favorables au bien-être de son personnel. Celles-ci sont garantes des conditions d'études et de la qualité de l'enseignement offertes aux jeunes. Nous saluons le courage et la détermination des membres du SEECRA-CSN et serons à leurs côtés aussi longtemps qu'il le faudra. », note solidairement Bertrand Guibord, secrétaire général du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Fort d'une banque de trois jours de grève votée à 97 % par les membres le 19 septembre dernier, d'autres journées de débrayage pourraient donc s'ajouter. La convention collective est échue depuis le 30 juin 2022.

