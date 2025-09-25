CHICAGO, 25 septembre 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, M&M'S®, fière de faire partie de Mars, annonce la toute première collaboration de la marque avec le leader mondial de la chaussure Crocs. Cette collection en édition limitée, qui sera disponible en magasin et en ligne à partir du 9 octobre*, réunit l'univers iconique de M&M'S avec le confort et le style de Crocs, créant une déclaration de mode unique pour surprendre et ravir les fans du monde entier.

Une célébration du plaisir et de l'expression de soi

M&M'S et Crocs présentent la toute première collaboration entre les deux marques, qui réunit deux mondes dans un tourbillon de saveur et de mode pour surprendre et ravir les fans — parce que «C'est plus amusant ensemble».

M&M'S croit en la puissance du plaisir capable de nous rassembler, et ce partenariat célèbre deux mondes alimentés par les fans qui se réunissent à travers un amour commun d'espièglerie, de créativité et de plaisir. La collaboration invite les fans à embrasser leur style unique à travers une collection qui combine le monde sans fin reconnaissable de M&M'S avec le confort inégalé de Crocs.

« Il n'a jamais été aussi important de garder les amateurs au cœur de la façon dont une marque prend vie », a déclaré Alyona Fedorchenko, directrice générale, Global M&M'S Ecosystem. « Cette collaboration permet à M&M'S de surprendre et de ravir nos fans en leur faisant une déclaration de mode inattendue et unique qui insuffle le pouvoir du plaisir à chaque étape. »

Points forts de la collection

La collection comprend deux paires de chaussures sabots Crocs, chacune inspirée des couleurs emblématiques et du charme ludique de M&M'S. Elles sont conçues pour être aussi confortables qu'attrayantes, ce qui en fait un incontournable pour les amateurs de mode. Vous pouvez consulter la collection en cliquant sur les liens ci-dessous.

Sabots classiques M&M'S - Chaque paire de sabots colorés arbore un imprimé M&M'S Mix intégral à l'aspect sucré, quatre breloques M&M'S Classic et Peanut bag Jibbitz ™ et de l'espace supplémentaire pour y accrocher vos Jibbitz préférés. Les sangles de talon comprennent également deux breloques M&M'S Jibbitz pour plus de plaisir.

« Crocs et M&M'S sont deux marques audacieuses et à la personnalité forte, » affirme Carly Gomez, vice-présidente principale et chef marketing chez Crocs. « Ensemble, nous avons créé une collection aussi expressive que les fans qui la portent, créant un monde plus confortable grâce à un style imaginatif. »

Disponibilité mondiale

La collection M&M'S x Crocs sera offerte dans 50 marchés à travers le monde**. Les fans peuvent acheter la collection en ligne sur MMS.com et crocs.com, certains points de vente M&M'S et Crocs, ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs clés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, connaître les prix et participer au plaisir, visitez MMS.com**. Facebook, Instagram, et TikTok.

* La disponibilité des collections variera selon le marché. Veuillez communiquer avec votre magasin M&M'S et le site MMS.com pour plus de détails.

**Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Canada, Caraïbes, Chili, Chine, Colombie, Croatie, République tchèque, Danemark, Équateur, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Hongrie, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Royaume-Uni, États-Unis, Uruguay, Vietnam

MMS.COM États-Unis : https://www.mms.com/en-us/shop/crocs-c.html?utm_source=news_website&utm_medium=public_relations&utm_campaign=brand-crocs-press-release

MMS.COM UE : https://www.mms.com/en-us/all-p/crocs-c.html

Crocs États-Unis : https://www.crocs.com/c/cast-of-characters/m-m

Crocs CA : https://www.crocs.ca/M%20M%27s/m-m,en_CA,sc.html

