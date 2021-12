Des clients de la Banque CIBC, des membres de l'équipe, des organismes de bienfaisance partenaires et des invités spéciaux se mobilisent pour aider à bâtir un monde où chaque idée est une possibilité.

TORONTO, le 10 déc. 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui que 6 millions de dollars ont été amassés pour des organismes d'aide à l'enfance à l'échelle mondiale lors de la 37e édition annuelle de la Journée du miracle CIBC, qui a eu lieu le 1er décembre.

Le programme virtuel et la diffusion en direct de cette année ont réuni des célébrités, des athlètes, des musiciens, des chanteurs, des organismes de bienfaisance et des membres de l'équipe CIBC dans le but de recueillir des fonds pour améliorer la vie d'enfants partout dans le monde. Michael « Pinball » Clemons, Katherine McPhee, David Foster, Tyler Shaw et le champion olympique de décathlon Damian Warner comptent parmi les invités spéciaux qui ont apporté dynamisme, passion et enthousiasme à l'activité pour souligner le travail incroyable et inspirant des organismes d'aide à l'enfance au cours d'une autre année difficile pour le secteur à but non lucratif et les enfants qu'il soutient.

« Pour la 37e année, nous nous sommes mobilisés avec nos clients, des membres de notre équipe, des organismes de bienfaisance partenaires et des invités spéciaux pour aider à améliorer la vie des enfants des collectivités défavorisées à l'échelle mondiale, a déclaré Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux CIBC et coprésident de la Fondation CIBC. Au nom de la Banque CIBC, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette journée unique pour leurs remarquables soutien et engagement visant à aider les enfants à concrétiser leurs idées. »

La Journée du miracle CIBC est une activité annuelle qui a lieu le premier mercredi de décembre et qui soutient le travail inestimable d'organismes d'aide à l'enfance partout dans le monde. La Banque CIBC a instauré cette tradition de dons il y a plus de trois décennies. Les négociateurs de Marchés des capitaux CIBC et les conseillers en placement CIBC Wood Gundy y font don de leurs honoraires et commissions de la journée afin d'aider les enfants dans le besoin. Depuis 1984, l'activité annuelle dirigée par des employés de la Banque CIBC a permis de recueillir plus de $266 millions de dollars à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à transformer la vie d'enfants et de collectivités du monde entier.

La nouvelle Fondation CIBC, qui sert à faire progresser l'équité sociale et économique, administre les fonds amassés lors de la Journée du miracle CIBC. Ces fonds sont distribués tout au long de l'année et contribuent grandement à aider les enfants à accéder à des services et à des programmes de soutien essentiels.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 11 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Grâce à des dons d'entreprise, à des partenariats communautaires et à la culture sincèrement attentionnée de l'Équipe CIBC, nous nous engageons à aider les gens et nos collectivités à réaliser leurs idées. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

Renseignements: Josh Burleton, Communications et affaires publiques CIBC, 416 304-2712 | [email protected]