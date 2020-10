Au moment où les cultures d'entreprise évoluent sans précédent, où une réforme naturelle se fait ressentir au sein des institutions et où le besoin d'une plus grande diversité est criant, l'École de technologie supérieure a tenu à se positionner sur cet enjeu important en signant une collaboration avec le programme Objectif avenir RBC pour un montant de 580 000 $. De par cette association déterminante pour les futures générations, le programme G-CHANGE qui verra le jour en novembre 2020 se déclinera en deux portions distinctes, soit un événement majeur où les STIM seront démystifiées et un programme de mentorat annuel où des spécialistes chevronnées aideront les plus jeunes dans leur parcours académique, personnel et professionnel. Les filles et les femmes brillent par leur faible représentation au sein des STIM, c'est pourquoi chaque esprit créatif est un maillon important pour les défis qui nous attendent. Or, un des objectifs principaux de G-CHANGE est celui de faire refléter adéquatement la diversité de notre société dans le milieu professionnel.