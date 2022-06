OTTAWA, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, y compris dans ses activités gouvernementales.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a annoncé la nouvelle initiative de collaboration Acheteurs pour l'action climatique, qui vise l'atteinte d'objectifs environnementaux communs par la promotion de pratiques d'achats écologiques.

Par l'entremise d'Acheteurs pour l'action climatique, le gouvernement du Canada, les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Québec et les villes de Vancouver, Toronto et Montréal travailleront ensemble pour mettre en commun des informations sur les achats écologiques et les leçons retenues et tirer parti des réseaux nationaux et internationaux existants pour adopter des pratiques exemplaires.

Ensemble, avec plus de 45 milliards de dollars consacrés aux achats par année, les participants à l'initiative Acheteurs pour l'action climatique représentent une part importante du marché canadien dans des catégories d'achats clés, comme les matériaux de construction à faibles émissions de carbone, les véhicules zéro émission et les carburants à faible teneur en carbone.

La collaboration entre les administrations pour l'élaboration et l'application de pratiques d'achats écologiques appuie la transition du Canada vers une économie verte et signale clairement au marché une demande accrue de biens et de services à faible teneur en carbone et résilients aux changements climatiques, ainsi que de technologies propres.

Citation

« Les achats du secteur public représentent une part importante du produit intérieur brut du Canada. En tirant parti de leur pouvoir d'achat, les administrations peuvent faciliter la transition vers une économie circulaire carboneutre au moyen d'achats écologiques. Le gouvernement du Canada et les partenaires d'Acheteurs pour l'action climatique font preuve de leadership dans l'écologisation des activités gouvernementales dans tout le pays et dans la transition vers une économie plus verte et résiliente aux changements climatiques. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits saillants

Le gouvernement du Canada et des administrations provinciales et municipales de la coalition Acheteurs pour l'action climatique permettent d'accroître l'efficacité des achats écologiques.

et des administrations provinciales et municipales de la coalition Acheteurs pour l'action climatique permettent d'accroître l'efficacité des achats écologiques. La Stratégie pour un gouvernement vert appuie l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 ainsi que la transition vers des achats écologiques et l'adoption de technologies propres et de produits verts.

à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 ainsi que la transition vers des achats écologiques et l'adoption de technologies propres et de produits verts. La Politique d'achats écologiques du gouvernement du Canada exige que l'approvisionnement de biens et services favorise activement la gérance environnementale.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Yentl Béliard-Joseph, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, [email protected] , 343-551-1899; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Appareil de télécommunication pour sourds (ATS) : 613-369-9371, Courriel : [email protected]