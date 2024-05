TORONTO, le 14 mai 2024 /CNW/ - Colas Canada Inc. et la Fondation Colas sont fiers d'annoncer leur soutien à la Société de soutien à l'enfance et à la famille des premières nations (Société de soutien), devenue la Cause Nationale de la société au Canada.

La Fondation Colas soutient et accompagne, sur l'ensemble des territoires où le Groupe est présent, des initiatives favorisant l'insertion sociale et professionnelle des enfants. Ce partenariat d'une durée initiale d'un an comprend un don en espèces de 100 000 $ et un soutien continu aux initiatives de la Société de soutien.

Cindy Blackstock, Gitxsan et Directrice générale de la Société d'entraide avec François Vachon, Président et Directeur général de Colas Canada Inc. en compagnie de Spirit Bear lors de la signature de l'accord de partenariat. (Groupe CNW/Colas Canada) Colas Foundation logo (Groupe CNW/Colas Canada)

Les sociétés de Colas au Canada travaillent historiquement en étroite collaboration avec les communautés où elles sont implantées. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits sont des partenaires essentiels dans leurs activités. Les sociétés Colas exercent sur les territoires traditionnels des Premières Nations, des Métis et des Inuits, et entretiennent des relations solides et durables avec les gouvernements et les organisations des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Colas se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de s'associer à la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations pour fournir des services d'éducation publique, de recherche et de soutien fondés sur la réconciliation, afin de promouvoir la sécurité et le bien-être des enfants, des jeunes, des familles et des Premières Nations.

« La réconciliation avec les peuples autochtones est une priorité pour Colas. La Société de soutien est une cause nationale idéale pour Colas car elle correspond à nos valeurs de respect, de partage et d'audace, ainsi qu'à nos partenariats traditionnels avec les communautés autochtones à travers le Canada. La création d'un partenariat avec la Société d'entraide nous est apparue naturelle et nous sommes heureux de soutenir ses efforts », a déclaré François Vachon, président de Colas Canada.

Cindy Blackstock, Gitxsan et directrice générale de la Société d'entraide, a déclaré : « La Société de soutien est honorée de s'associer à Colas pour apporter la réconciliation basée sur les enfants à des communautés à travers le Canada, en commençant par une exposition inaugurale dans un musée pour enfants qui sera annoncée prochainement. Merci à Colas de contribuer à créer les conditions propices à la réconciliation. »

À PROPOS DE LA FONDATION COLAS

La Fondation Colas soutient et accompagne, sur l'ensemble des territoires où le Groupe est présent, des initiatives favorisant l'insertion sociale et professionnelle des enfants et des jeunes par l'éducation, la formation et l'accès à l'emploi des jeunes jusqu'à 30 ans mais également l'activité économique, le sport ou la culture.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DE SOUTIEN À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE DES PREMIÈRES NATIONS

La Société de soutien travaille à assurer la sécurité et le bien-être des jeunes des Premières nations et de leurs familles par le biais d'initiatives éducatives, de campagnes de politique publique et de la fourniture de ressources de qualité pour soutenir les communautés.

En utilisant un cadre de réconciliation qui aborde les difficultés contemporaines des familles autochtones de manière à élever tous les Canadiens, la Société de soutien se fait le champion de l'équité culturelle pour les enfants des Premières nations et leurs familles afin qu'ils puissent grandir en sécurité à la maison, être en bonne santé, réaliser leurs rêves, célébrer leur langue et leur culture et être fiers de ce qu'ils sont. La Société de soutien est fière de travailler avec ses partenaires au Canada et dans le monde entier pour promouvoir les droits des enfants autochtones.

À PROPOS DE COLAS CANADA

Colas est un leader canadien des infrastructures de transport - matériaux, construction et entretien. S'appuyant sur son réseau de sociétés Colas au Canada et sur le Groupe Colas dans le monde, Colas propose une large gamme de solutions innovantes et durables pour la construction et l'entretien des infrastructures de transport. Les sociétés Colas au Canada font partie de Colas SA, filiale du groupe Bouygues, leader mondial de la construction, du recyclage et de l'entretien des infrastructures de transport.

Nous connectons le Canada.

